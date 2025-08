Olmedo López sabe demasiado: 10 declaraciones contra el petrismo y lo que queda en vilo tras la negativa al principio de oportunidad

El escándalo de corrupción de la UNGRD es uno de los más grandes y apremiantes para el gobierno Petro. No se trata de un rumor. Hoy los principales protagonistas de este entramado ya han confesado públicamente y ante la justicia como los dineros que debían ser para proteger al país de los desastres naturales, terminaron en los bolsillos de los congresistas. El objetivo era aceitar las reformas del gobierno Petro.

Pocas veces en una investigación judicial se tienen esos relatos y ese material probatorio tan contundente. Sin embargo, el proceso podría no llegar a buen término. Este lunes en la noche, se hizo público que la juez quinta de control de garantías decidió tumbar el acuerdo de colaboración con la justicia del más importante testigo del saqueo, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien ya tiene a ministros, congresistas, exfuncionarios de la UNGRD y contratistas respondiendo ante la justicia, por cuenta de sus confesiones.

1. “El cónclave es el resumen del poder”

Olmedo describió en detalle al poderoso grupo por el que pasaban todas las decisiones y que él decidió llamar “el cónclave”. “Se me ocurre que es un número reducido de funcionarios, ministros y directores de departamento que recibía la orden de los acuerdos a los que se llegaban y que había que cumplir con un número importante de congresistas. Esto lo hablamos en la Fiscalía y los nombres se entregarán en su momento. Corresponden a la verdad que el país tiene que conocer. Yo lo llamo el cónclave, porque recuerda cuando hay humo blanco. Yo soy católico y hay humo blanco y tenemos papa. Y es el resumen del poder del mundo de la Iglesia. El cónclave es el resumen del poder”.

2. “Ministros, directores de departamento y congresistas”

También cuenta por qué deciden acudir a buscar aceitar el capitolio. “Cuando se ganan elecciones no tenemos congresistas. Tenemos empresarios que tienen que llegar a cumplir, a pagar sus deudas y a recibir utilidades de la inversión que estaban haciendo. Son inversionistas que llegan al Congreso y a otros espacios de poder. Sí formamos parte de lo que criticábamos y es complejo”, asegura.

Y agregó: “Estuvimos en una agenda propia, también fue una orden recibida, venía la orden y la orden se cumplía. Quien maneja las relaciones en el Congreso de la República es un ministro que tiene mucho que contarle a Colombia. El director (Olmedo) recibía órdenes que cumplía, que la Fiscalía conocerá y que involucra a un número importante de congresistas y a unos ministros y directores, en los que me incluyo”.

3. “A quienes me escuchan, a los compañeros y compañeras del cónclave, y a quien recibió órdenes antes de ese cónclave, les pido que le contemos la verdad al país”

4. “Hay más que las reformas y ese es un tema fundamental”

La corrupción en los carrotanques es apenas una punta de un profundo iceberg, señaló López. Lo que él sabe toca las esferas más íntimas del poder. “Son unos temas puntuales del país y tienen que ver directamente con aforados, congresistas, ministros y directores de departamento... Por eso es fundamental, que se den las garantías para que el país conozca la verdad, que haya garantías de protección y seguridad, y un espacio para la no repetición. Solamente con la verdad habrá un espacio de no repetición”.

5. “A mí no me contaron, yo fui testigo porque estaba sentado en la mesa”

Pero las cosas venían de arriba y él decidió acatar. “Cuando llegué a la primera reunión, no llegué porque nos iban a consultar. Llegué a una reunión en la que nos iban a dar una orden y esa era la orden. En esa reunión presenté una posición diferente… Hice una exposición, en su momento el país la conocerá. Está documentada, había otra forma diferente, pero yo llegué allí a recibir una orden de la que soy testigo y una orden que era inmodificable. Simplemente había que actuar sobre esa orden. Entonces, creo que no asistimos a una consulta, sino a recibir una orden que transmití ”.

6. “Velasco tiene que explicar”

7. “(Carlos Ramón González) es de las cosas que esperamos entregarle a la Fiscalía y a la Corte. Todo está documentado”

Cuando Olmedo López habló de Carlos Ramón González fue claro en señalar un tema explosivo: “ Soy testigo de diferentes procesos que van más allá de los carrotanques ”. Sobre el entonces director del Dapre no entregó muchos detalles. Se trataba de su carta de negociación con la justicia.

Pero dejó saber que tiene mucho por contar. “Los hechos que conocerán la Fiscalía y el país tocan unos nombres muy importantes en Colombia. Yo hoy creo que le sirvo más al país vivo que muerto. Lo que sí pido es protección para mí y mi familia. El respeto a mis abogados, a quienes les están haciendo seguimientos e inteligencia. Son hechos que, lógicamente, me entenderá, Vicky, la vida, el miedo, el temor…”.

8. “Son nombres muy poderosos en el país hoy y hay miedos”

“Es muy peligroso”, dijo sin dudarlo Olmedo López. Lo que tiene por contar toca enormes poderes y él sabe que puede despertar monstruos. Los hechos son tan graves que “intimidan y me llevan a ser reservado en lo que en su momento debe ser conocido por quien corresponda. Pero lo que sí creo es que el país tiene todo el derecho a conocer la verdad, y por eso he pedido un principio de oportunidad”.

9. “Manzur se vendió”

“Se vendió. Creo que para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes y el que recibe. Cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones o la discusión de si los camiones sirven o no. Tenemos que arrepentirnos de unos hechos lamentables que en Colombia, Dios quiera, no se vuelvan a repetir”.