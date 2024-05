“Hay otras verdades que no se han dicho”: Defensa del senador Iván Name busca controvertir declaración de Sneyder Pinilla

Este lunes comenzó el desfile de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle por el presunto recibimiento de sobornos tras la adjudicación del millonario contrato de los carrotanques para trasladar agua potable a varias zonas del departamento de La Guajira.

Llegó Carlos Ramón Gonzáles a la Corte a declarar por el escándalo de los carrotanques. El alto funcionario del gobierno Petro habló por varios minutos con el abogado Jaime Lombana, defensa de Iván Name. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/AAfLWs9Ozj

Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, de Cámara, indagados por supuestos sobornos y enriquecimiento ilícito

El abogado Jaime Lombana, quien defiende al senador Iván Name, aseguró que están totalmente confiados en poder demostrar su inocencia y en contrarrestar los señalamientos hechos por el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Estamos absolutamente convencidos de la inocencia del doctor Name”, explicó el abogado penalista antes de ingresar a la diligencia en la Sala de Instrucción. “Son unas declaraciones que queremos controvertir y demostrar que ese dicho no corresponde a la verdad”.

Frente a lo mencionado por Pinilla, quien aseguró que le entregó 3 mil millones de pesos en efectivo , el abogado aseguró que están preparados para demostrar que esa versión no corresponde a la verdad.

“Hay otras verdades que esos señores no han dicho”, aseveró. En medio de esta investigación preliminar la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo; y la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.

Las declaraciones contra Name y Calle

En la apertura de la indagación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle la Corte Suprema de Justicia busca establecer si incurrieron en los delitos de cohecho propio y un posible enriquecimiento ilícito.

En la entrevista con SEMANA, Sneyder Piilla indicó que el 12 de octubre de 2023, tras la firma se firmó el polémico contrato por 46 mil millones de pesos para la compra de 60 carrotanques, se acordó la entrega del dinero al senador Iván Name. Esto por orden directa de Olmedo López, quien para ese momento era el director de la UNGRD.

Pinilla, quien busca cerrar un principio de oportunidad con la Fiscalía General, manifestó que todo inició el 25 de septiembre cuando Olmedo López se reunió en un desayuno en el Tequendama Suites con la Sandra Ortiz e Iván Name. “Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente del Senado”.