Presidente Petro pidió perdón por los hechos de corrupción en la UNGRD y arremetió contra Olmedo López: “Es una quiebra moral”

Desde Popayán, en una agenda regional que adelantó el presidente Gustavo Petro. El mandatario colombiano tomó una sorpresiva decisión en medio del escándalo de corrupción que estalló en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD).

En un evento público, el mandatario colombiano pidió perdón por la corrupción en la UNGRD, en la cual según él, se robaron los recursos que debían parar a atender a los damnificados de los fenómenos naturales como el de El Niño.

De la misma manera, el jefe de Estado arremetió contra el exdirector de esa entidad Olmedo López indicando que lo que pasó en la UNGRD es “una ignominia” y “una quiebra moral completa”.

“Y el dirigente de eso dice que de izquierdas, que pone el pueblo por delante. Eso se llama una quiebra moral completa, no sólo de un individuo, sino de la concepción misma que se tiene que tener para gobernar. Y ante eso, porque es una ignominia, no hay más que pedir perdón, porque no tiene explicación, que no sea la codicia”, expresó Petro.

Presidente Gustavo Petro pidió perdón por los hechos de corrupción en la UNGRD y arremetió contra Olmedo López “eso se llama una quiebra moral completa” e indicó “es una ignominia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/o4sUga9cp5 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 24, 2024

Además afirmó: “Hicieron esos movimientos para robarse la plata. Y dejaron gente pobre, sufrida y en problemas, no sólo gente pobre y sufrida, sino en problemas para poder seguir viviendo sin una sola ayuda, sin la mano del Estado, sin la mano del poder público, tan miserables como el peor de los neoliberales que haya gobernado Colombia”.

“Por eso la corrupción no tiene color político. La corrupción es una degradación del corazón y de la mente. Y aquí pasó. Y entonces eso tiene que ser resarsido. No puede ser posible que un Estado no sea capaz de comprar 1.330 millones de pesos en tierras. Trece mil millones de pesos en tierras. Eso vale media hacienda. No voy a nombrar personas dueñas de haciendas porque conocemos muchos. Vale más la tierra de ellos que lo que se necesita para solucionar el problema del café, Ministro de Agricultura, café”, insistió el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Esta semana, Olmedo López prendió el ventilador en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila. El exdirector de la UNGRD hizo una escandalosa revelación: dijo que el Gobierno Petro compró al congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador, y presidente de la Comisión de Acusación, encargada de investigar al presidente por su fuero.

“Se vendió”, dijo categóricamente López sobre Manzur.

“Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, expresó López.

Vicky Dávila, en entrevista con Olmedo López. El exdirector de la UNGRD salpicó al presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur | Foto: SEMANA

“Para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe; y, precisamente, cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones”, agregó López.

“Es un tema de contratación, fundamentalmente, está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió a mí, no acordé con el representante a la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió”, aseguró López, al insistir en que comprar a ese congresista no fue una idea de él.

López se comprometió a entregar todas las pruebas que tiene en su poder contra Manzur a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, donde ha solicitado un principio de oportunidad. Esto con el fin de que poder contar toda la verdad y entregar todas las evidencias.

Olmedo López y el Congreso. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El exdirector de la UNGRD le dijo a SEMANA que le quiere contar al país toda la corrupción de la clase política colombiana que involucra a más congresistas y a funcionarios del Gobierno Petro.

López teme por su vida y aseguró, en la entrevista con SEMANA, que lo quieren matar y que por ello pide un refuerzo en la protección para él, su familia y sus abogados.