Wadith Manzur le contesta a Olmedo López tras revelación de SEMANA. El congresista presentó denuncia ante la Fiscalía

“Nunca he tenido ningún tipo de relación con el señor Olmedo López, por lo tanto no es cierto que yo haya hecho parte del entramado del cual él es responsable”, contestó Manzur.

“Le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue mi conducta, y que llame al señor Olmedo López a declarar en esta investigación con el fin de esclarecer los hechos, no es lo mismo mentir ante los medios de comunicación que ante las instancias judiciales, quien mienta en esta última incurrirá en el delito de falso testimonio”, afirmó el congresista del Partido Conservador.

“Es un tema de contratación, fundamentalmente, está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió a mí, no acordé con el representante a la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió”, aseguró López, al insistir en que comprar a ese congresista no fue una idea de él.