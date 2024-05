Empieza el desfile de altos funcionarios del gobierno Petro en la Corte para que declaren por el escándalo de los carrotanques

Lo particular de este caso es que la llegada de Gonzales a la Sala de Instrucción de la Corte, en el norte de Bogotá, se dio por el parqueadero de las instalaciones, mientras que las otras partes intervinientes dentro del proceso, como las defensas de Iván Name, de Andrés Calle y el Procurador ingresaron por la puerta peatonal de las instalaciones. Fuentes de la Corte informaron que el ingreso del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, se dio de esa forma por autorización del propio magistrado Farfán.

Hay que recordar que el pasado 5 de mayo, el propio Olmedo López, aseguró que “durante mis más de 32 años de lucha constante por los derechos y libertades, he tenido que enfrentar duras batallas. Quienes han luchado como yo desde distintas orillas, sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo”.

Pinilla aseguró que “desde septiembre (de 2023), el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer, porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas”.