Renta Joven en Cali: fechas claves de las transferencias y requisitos para ser beneficiario del programa

El programa de Cali Renta Joven empieza a entregar a los beneficiarios la transferencia de dinero correspondiente a partir de este miércoles, 25 de febrero, de acuerdo con los detalles de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali.

Esta iniciativa distrital busca contribuir a la inclusión social y económica de las juventudes: “Fomenta el acceso, permanencia y graduación de la educación superior y formación complementaria mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas”, se lee en la página oficial de Prosperidad Social.

Al mismo tiempo, el programa abre nuevas oportunidades de empleo, emprendimiento y educación posgradual.

El programa ofrece acompañamiento a los recién graduados, con fortalecimiento de sus capacidades y la apertura de trabajos. Foto: 123RF

Así las cosas, este mes la transferencia le llegará a estudiantes de al menos 73 instituciones de educación superior “por concepto de matrícula del segundo semestre de 2025; y de 3 instituciones por permanencia y excelencia pendiente del primer semestre de 2025″, de acuerdo con la Alcaldía de Cali.

La administración detalló que las transferencias, correspondientes al ciclo 6 del año pasado, se harán de manera cíclica, por lo que los alumnos recibirán el dinero en diferentes fechas, en este orden.

Los números de documento terminados en 1, 2 y 3, reciben la transferencia el miércoles 25 de febrero.

Los terminados en 4, 5 y 6, reciben el dinero el jueves 26 de febrero.

Y los terminados en 7, 8, 9 y 0, el viernes 27 de febrero.

“Otros participantes del Sena recibirán el apoyo económico de los meses de agosto y septiembre de 2026″, asegura la Alcaldía.

Los beneficiarios del programan tienen plazo hasta este miércoles para actualizar sus datos financieros en el Portal del Joven, en la página de Prosperidad Social.

Los beneficiarios recibirán el pago del ciclo 6 del 2025. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo funciona Renta Joven?

De acuerdo con la información distrital, este programa consta de dos componentes. Uno corresponde a la entrega de dinero de manera periódica y directa, con el fin de que estos accedan y permanezcan en una institución educativa.

El otro componente abarca el acompañamiento para fortalecer las capacidades de la juventud. La iniciativa fomenta acciones solidarias para generar cambios en las comunidades que mejoren la calidad de vida; también se llevan a cabo actividades para fortalecer capacidades personales, sociales y académicas de los beneficiarios; además, se gestionan oportunidades de trabajo o emprendimiento.

La iniciativa promete gestionar mayores oportunidades laborales para los beneficiarios. Foto: 123 Rf

Requisitos para hacer parte de Renta Joven

De acuerdo con lo establecido en la página del programa, las personas deben:

Tener entre 14 y 28 años.

Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller de media vocacional (11°).

Estar registrado en el Sisbén vigente o el instrumento de focalización que haga sus veces, con una clasificación como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad; o estar registrado en los listados censales de población indígena, administrados por el Ministerio del Interior.

Estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de población con medidas de restablecimiento de derechos y que cursen educación superior o formación complementaria bajo la protección de esta entidad.

Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad.

No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado.

No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz o la estrategia que haga sus veces.