Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Es una gran oportunidad para estudiantes recién salidos del colegio para tener una educación técnica de alta calidad.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

13 de febrero de 2026, 8:06 a. m.
Mi Cali Beca ofrecerá a más de 1.000 caleños la posibilidad de continuar estudiando tras salir del bachillerato.
Mi Cali Beca ofrecerá a más de 1.000 caleños la posibilidad de continuar estudiando tras salir del bachillerato.

En el marco del proceso de inscripciones del Multicampus de Ladera, la Alcaldía de Cali anunció la ampliación del plazo de postulación al programa Mi Cali Beca, el cual estará habilitado hasta el día de hoy, viernes 13 de febrero de 2026.

Esta decisión busca otorgarle nuevas oportunidades a los bachilleres graduados últimamente de instituciones educativas oficiales del Distrito que desean iniciar su formación en programas técnicos, tecnológicos o de formación complementaria, los cuales son ofrecidos por Instituciones de Educación Superior públicas o Normales Superiores.

Estos 50 jóvenes reciben educación formal en ciberseguridad, IA generativa, y Desarrollo de Aplicaciones web.
Cali apuesta por la educación integral de los jóvenes con este programa.

Este programa está dirigido a jóvenes que ya cuenten con admisión en una Institución de Educación Superior Pública o Normal Superior y ofrece una beca de sostenimiento, orientada a apoyar la permanencia académica, fortalecer los proyectos de los beneficiarios y así apostarle a la minimización de barreras económicas para el acceso a la educación de alta calidad de los caleños.

En la última etapa del proceso, la Administración Distrital hace una invitación a los jóvenes y a sus familias para que aprovechen la ampliación del plazo (antes estaba para el 10 de febrero de este año) y realicen con tiempo la postulación, resaltando la importancia del acompañamiento familiar en la revisión de requisitos, el diligenciamiento del formulario y la correcta organización de los documentos exigidos.

¿Cómo postularse?

El proceso de inscripción consta de los siguientes pasos:

  • Diligenciar el formulario de inscripción al programa Mi Cali Beca en el siguiente link: https://forms.gle/VUGV86L4BDLibiLc6
  • Cargar en formato PDF los documentos requeridos, de forma que sean completamente legibles:
    • Documento de identidad (cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad).
    • Resultados de las pruebas Saber 11.
    • Certificado de salud vigente.
    • Recibo de servicios públicos domiciliarios (no mayor a dos meses), donde conste el estrato y la dirección de residencia.
    • Certificado actualizado del Sisbén, indicando la categoría (si aplica).
    • Fotografía tipo documento, reciente, fondo blanco, sin lentes oscuros, gorras ni tapabocas, en formato PNG, JPG o JPEG.
  • Realizar la inscripción en la institución de educación superior pública o Normal Superior del programa académico de interés.

La Alcaldía de Cali hace especial hincapié en que los formularios incompletos o con documentos poco legibles no son válidos, por lo que es clave la revisión de los mismos antes de finalizar el proceso. El formulario podrá diligenciarse hasta las 12:00 m. de este día, fecha establecida por la entidad como la última oportunidad para postularse al programa.

Los estudiantes tendrán más oportunidades de ampliar sus conocimientos académicos en Australia
Es importante diligenciar de forma precisa los documentos para poder ingresar al programa.

Por otra parte, es importante recordar cuáles son los beneficios de este programa y cómo los elegidos recibirán el dinero de esta beca:

  • La Beca de Sostenimiento es equivalente a un Salario Mínimo Legal Vigente (1 SMLV) por semestre.
  • La Beca de Sostenimiento se entregará en dos cuotas durante el desarrollo del semestre, previa verificación de que se encuentre matriculado.
  • La primera cuota de la Beca de Sostenimiento será entregada a inicio de cada semestre y la segunda a mitad de este,
  • En la convocatoria de Mi Cali Beca 2025 se asignará un máximo de mil setecientas cuarenta y una (1.741) Becas de Sostenimiento.
  • El diligenciamiento del formulario de inscripción anteriormente compartido es obligatorio para participar del proceso de adjudicación de la beca de sostenimiento con base en los criterios definidos por la alcaldía.

El listado de beneficiarios de Mi Cali Beca será publicado en la página web del Icetex y en los canales oficiales de la Alcaldía de Santiago de Cali.

