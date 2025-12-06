Abren convocatoria nacional dirigida a mujeres colombianas interesadas en estudiar programas en tecnología, con becas que cubrirán el total de la matrícula durante el curso del pregrado.

La convocatoria, lanzada por la empresa Davinci Technologies SAS en alianza con la Universidad EAN, y que estará abierta desde el 17 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, está orientada principalmente a estudiantes de grado 11 o egresadas desde el 2024.

Según la Encuesta de Salarios 2024, desarrollada por Fedesoft, Cenisoft y Visión Tecnológica, las mujeres representan apenas el 30 % de los empleados en empresas de tecnología en Colombia y solo el 23 % desempeña cargos relacionados con desarrollo de software. Además, cifras de Cenisoft indican que en el país únicamente el 25 % de los graduados universitarios en ingeniería o tecnología son mujeres, lo que refleja la necesidad de impulsar su participación en estos campos.

La iniciativa, desarrollada bajo el programa ‘Mujeres en Tecnología’ está dirigida principalmente a estudiantes de grado 11 o egresadas de colegios de estratos 1, 2 y 3.

El proceso de selección inicia con un componente académico, donde las aspirantes deberán presentar su sábana de notas del grado 11 y los resultados de las pruebas Saber 11. Además, deberán redactar una carta de motivación en la que expliquen por qué desean acceder a la beca, cómo esperan impactar positivamente su entorno y cuál es su compromiso con la formación recibida.

La evaluación de las candidatas tendrá dos fases: una primera etapa de análisis académico y motivacional, donde se evaluarán los documentos mencionados, y una segunda de entrevistas personalizadas, en la que participarán representantes de Davinci Technologies SAS y de la institución educativa. Las dos mejores postulantes serán seleccionadas como beneficiarias de las becas completas, resultado que se publicará el 18 de diciembre.