El empresario que aspira a la Cámara de Representantes para fortalecer el emprendimiento y la productividad

Álvaro Alfonso Álvarez —conocido como el ‘Triple A’— aspira a la Cámara por Bogotá con una agenda enfocada en reformas que beneficien el emprendimiento, permitan la simplificación regulatoria y el fortalecimiento del sector productivo. Ingeniero industrial, con MBA y Executive MBA en España, y más de 18 años de experiencia en industria, importación y exportación, asegura que el Congreso debe incorporar la visión de quienes generan empresa y empleo.

Nació en Lorica (Córdoba) y llegó a Bogotá siendo un joven en busca de oportunidades. Empezó en la informalidad vendiendo panes prensados en la calle y, con el tiempo, estructuró empresas en el sector industrial. En ese proceso —que incluyó expansión, una quiebra y un nuevo comienzo—, afirma haber conocido de primera mano las dificultades para formalizarse, sostener una nómina y cumplir con las obligaciones tributarias en Colombia.

Ese recorrido es hoy el eje de su discurso político. “Quiero llevar a la Cámara de Representantes la voz del que madruga, del que paga nómina y del que cumple con los impuestos. He emprendido, me he equivocado, me quebré y me levanté. Sé lo que significa producir en Colombia”, sostiene.

Álvaro Alfonso Álvarez respalda el proyecto presidencial de Paloma Valencia y asegura que comparte su visión sobre seguridad y estabilidad institucional. Foto: Álvaro Alfonso Álvarez - API

Reformar el emprendimiento

Una de sus principales banderas es reformar la política pública de emprendimiento. Su punto de partida es que el debate no debe centrarse únicamente en la creación de empresas, sino en su permanencia. “No se trata solo de crear empresas, sino de mantenerlas vivas y productivas. Cuando el emprendedor se equivoca el Estado responde con sanción, no con pedagogía; con control, y no con acompañamiento”, advierte.

Su propuesta contempla modificar la Ley de Emprendimiento y ajustar los lineamientos del CONPES para incluir acompañamiento obligatorio durante los primeros tres años de operación, incentivos tributarios y parafiscales temporales, y una segmentación regulatoria diferenciada según el nivel de maduración empresarial.

En su planteamiento, la tasa de supervivencia empresarial debería convertirse en un indicador central de política pública, más allá del número de registros mercantiles creados cada año.

También propone que el Estado asuma un rol más activo como demandante de bienes y servicios producidos por mipymes. “El mejor apoyo que puede recibir quien decide crear empresa no es un subsidio, es un contrato. Ventas reales y sostenibles”, afirma.

En esa línea plantea reservar un mayor porcentaje de la contratación pública para pequeñas y medianas empresas, y diseñar modalidades que permitan anticipos respaldados con pólizas de cumplimiento, como mecanismo para mejorar la liquidez en etapas tempranas.

Álvaro Alfonso Álvarez asegura que quiere representar a quienes emprenden, trabajan y generan empleo. Entiende la economía “desde quien paga nómina y enfrenta impuestos”. Foto: Álvaro Alfonso Álvarez - API

Régimen aduanero y mentoría empresarial

En comercio exterior, su propuesta se concentra en simplificar el régimen aduanero. Recuerda que su primera importación permaneció 45 días en puerto y esto le generó sobrecostos por multas y bodegajes.

“Reducir trámites y establecer tiempos máximos de nacionalización debería ser prioridad. En las primeras operaciones debería primar un enfoque pedagógico antes que sancionatorio”, señala.

Adicionalmente, plantea crear una red de mentoría empresarial en la que grandes compañías reciban incentivos tributarios a cambio de transferir conocimiento a emprendedores en áreas como ventas, flujo de caja y comercio digital. “Necesitamos conectar la experiencia acumulada con quienes están empezando. Eso fortalece el tejido empresarial”, concluye.

Seguridad y disciplina fiscal

El ‘Triple A’ destaca la seguridad como requisito para la estabilidad empresarial y la generación de empleo. “La inversión no llega donde hay extorsión, hurto o miedo. Cuando se afecta a un comerciante no solo se golpea a una persona, también se impacta el empleo y la confianza en el entorno productivo”, afirma.

Defiende reformas orientadas a endurecer las sanciones contra delitos que perjudiquen la actividad económica y respalda la aplicación efectiva de penas para quienes atenten contra comerciantes y empresarios.

En materia fiscal propone ejercer un control político más estricto sobre el gasto público y revisar la eficiencia del aparato estatal. Plantea evaluar estructuras administrativas y priorizar recursos hacia sectores como salud, educación e infraestructura. “Hay que revisar en qué se está gastando cada peso. Si el Estado es más eficiente, los recursos alcanzan para lo esencial”, sostiene.

Finalmente, asegura que su experiencia en optimización de costos es una herramienta que quiere trasladar al ejercicio legislativo. “En la empresa todo se mide, todo se audita y todo tiene que dar resultados. Esa disciplina es la que quiero llevar al Congreso”, concluye.

Con el respaldo del Centro Democrático, Álvarez busca posicionarse como una voz del sector productivo en la Cámara de Representantes. “La política necesita personas que sepan administrar, planear y ejecutar. No se trata solo de discurso, sino de gestión”, afirma.

