Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

El relevo directivo se da mientras la plataforma avanza en su consolidación como una de las principales neobancas de Colombia.

Redacción Economía
30 de enero de 2026, 3:32 p. m.
La plataforma ajusta su liderazgo para enfrentar los retos del sistema financiero digital.
Davivienda anunció el nombramiento de Ángela Marcela Ramírez Olaya como nueva CEO de DaviPlata, en un movimiento con el que la entidad busca fortalecer la evolución de su billetera digital y consolidarla como una de las principales neobancas del país.

La designación se da en un momento clave para el ecosistema financiero digital, en el que las plataformas tecnológicas han ganado un papel central en el manejo cotidiano del dinero.

Ramírez Olaya cuenta con más de 28 años de trayectoria dentro de Davivienda, donde ha liderado áreas estratégicas como comercios, cash management, banca empresarial, open banking y ecosistemas financieros, además de haber estado vinculada recientemente a la oferta financiera de DaviPlata.

¿Las tasas de interés de los créditos podrían cambiar? Junta del Banco de la República se alista para nuevo pulso

Desde la entidad explicaron que esta nueva etapa estará enfocada en profundizar la conexión con los usuarios digitales, especialmente jóvenes, mediante soluciones financieras simples e integradas al día a día.

Entre los frentes priorizados se encuentran los pagos desde el celular, las transferencias inmediatas, las tarjetas digitales y el control del dinero desde una sola plataforma.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de alianzas y ecosistemas, con el objetivo de ampliar la propuesta de valor más allá de lo transaccional y avanzar hacia experiencias financieras más completas y cercanas para los usuarios.

Nubank obtiene aprobación para establecer un banco nacional en Estados Unidos

DaviPlata, creada en 2011 como el primer producto financiero de costo cero en Colombia, cuenta actualmente con 19,5 millones de clientes, consolidándose como una de las plataformas más relevantes en materia de inclusión financiera en el país.

