Nubank obtiene aprobación para establecer un banco nacional en Estados Unidos

En la tarde del 29 de enero de 2026, Nu, una de las plataformas de servicios financieros digitales con 127 millones de clientes, anunció que ha recibido la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para la formación de un banco nacional de novo, Nubank, N.A.

“Esta aprobación no es solo una expansión de nuestra operación; es una oportunidad para probar nuestra tesis de que un modelo digital, centrado en el cliente, es el futuro de los servicios financieros a nivel global. Aunque seguimos totalmente enfocados en nuestros mercados principales en Brasil, México y Colombia, este paso nos permite construir la próxima generación de servicios bancarios en los Estados Unidos”, afirmó David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.

David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings. Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

La entidad señala que la reciente aprobación condicional representa un hito en la estrategia a largo plazo de la compañía para expandir su presencia operativa y oferta de productos en los Estados Unidos.

Hay que destacar que, una vez aprobada totalmente, la licencia de banco nacional permitirá a Nu operar bajo un marco federal integral, facilitando el lanzamiento de cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.

Nu añade que la organización en Estados Unidos será liderada por la cofundadora de la entidad, Cristina Junqueira, quien se ha relocalizado en dicho país para encabezar el desarrollo y crecimiento a largo plazo del banco.

“Recibir la aprobación federal para una licencia de banco nacional es un paso significativo en nuestro camino para convertirnos en una institución regulada, sólida y competitiva en los EE. UU. Esperamos ofrecer las experiencias financieras transparentes y eficientes en las que ya confían más de 127 millones de clientes en todo el mundo a nuestros futuros clientes en los Estados Unidos”, señaló Cristina Junqueira, CEO de la emergente unidad de negocio estadounidense.

Nubank cuenta con presencia en diversas regiones del mundo. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿En qué fase se encuentra Nu actualmente?

Por medio del comunicado de prensa, Nu destaca que ha entrado en la fase de organización bancaria, que implica satisfacer condiciones específicas de la OCC, además de las aprobaciones pendientes requeridas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y la Reserva Federal.

Además, señalan que durante esta fase, la empresa se centrará en capitalizar totalmente la institución en un plazo de 12 meses y abrir el banco en un plazo de 18 meses, según lo requerido por los reguladores. Nu presentó su solicitud a la OCC el 30 de septiembre de 2025.