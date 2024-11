David Vélez y Simón Borrero: las reveladoras confesiones de los dos cacaos digitales del país en Nu y Rappi

Vélez inició la conversación explicando por qué decidió emprender en Latinoamérica y no en mercados como Estados Unidos y porque decidió competir en una industria tan consolidada como la bancaria. “Emprender en América Latina es como el último nivel de Mario Bros, donde Mario está saltando y lo atacan dragones con bolas de fuego, pero igual él se mete ahí. Cuando íbamos a iniciar Nu lo que más nos decían era que nuestra idea era difícil . ‘Hay problemas de corrupción, hay problemas políticos, hay problemas de licencias, hay todo tipo de dificultades’, nos insistían, pero yo pensaba que lo difícil no es necesariamente malo, al contrario, como decimos en tecnología es un feature, pues en lo difícil va a haber menos competidores” , sostuvo y agregó que como empresa hay que desarrollar agilidad a la hora de tomar decisiones y eso da la posibilidad de tener una ventaja competitiva en ejecución. “En Estados Unidos eso casi no existe. Todo el mundo logra ejecutar. En Colombia uno puede tener una ventaja competitiva al simplemente ejecutar, haciendo las cosas mejor que el resto de las personas ”, precisó.

En Rappi, Borrero dice que para motivar a los equipos le han funcionado dos cosas. Dar ejemplo y estar súperpegado a los usuarios, esto incluye incluso entregar pedidos cuando la operación está desbordada. “Yo hoy tengo 8.000 clientes que tienen mi WhatsApp personal y me escriben, con toda razón, a las 11 de la noche un domingo diciendo que no les llega la hamburguesa que pidieron y yo estoy ahí. Obviamente no siempre puedo estar en ese segundo, pero ellos saben que hay alguien que va a solucionarles y que pueden confiar en Rappi”, confiesa y dice que en su caso también hay una motivación inspiracional, no solo de atender la demanda de quienes requieren el domicilio, sino la de ayudar a generar ingresos a 950.000 rappitenderos en todos los países en donde operan.