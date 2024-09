“Prepárense para las canas”: David Vélez le contó a Iván Duque su historia como emprendedor. Así forjó el éxito el creador de Nubank

“Prepárense para las canas. No es una jugada fácil. Algunas cosas que siempre sugiero es que emprender se hace por la jornada y no por el destino. Yo veo la jornada del emprendimiento como un camino. Independientemente de si la compañía funciona o no funciona, uno ganó, uno tuvo éxito, porque uno lo hizo porque debe aprender, no necesariamente por tener una empresa billonaria”, afirmó David Vélez sobre la fórmula del éxito.