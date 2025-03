Emprender en Colombia: “El camino es complejo, pero la clave está en no rendirse”, afirma Milena Roldán, empresaria detrás del auge del cuidado personal

Milena Roldán, CEO de Chao Pelos, no es solo una empresaria que ha logrado sobresalir en el mundo de la estética, sino una mujer colombiana que ha recorrido un largo camino de desafíos y aprendizajes para crear una marca que va más allá de los servicios convencionales. En entrevista con SEMANA, Milena compartió su historia, sus desafíos como emprendedora y sus consejos para potenciar una marca en medio del competido mercado colombiano.

La historia detrás del emprendimiento

Milena Roldán recuerda cómo, desde joven, siempre tuvo la visión de hacer algo grande. “Siempre me ha gustado el tema de la estética, pero no me veía como esteticista. Sin embargo, cuando llegó este modelo de negocio a mi vida, fue maravilloso, porque descubrí cómo podía empoderar a las personas y ayudarlas a sentirse mejor consigo mismas”, comenta Milena, quien, a pesar de ser mamá soltera de tres hijos y tener una carrera en Administración de Empresas y Dirección de Cine, nunca abandonó su sueño de emprender.