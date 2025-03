Cómo está el emprendimiento en Colombia: estos son los retos y oportunidades que tienen los pequeños empresarios

“Colombia tiene una gran oportunidad en los emprendimientos de oportunidades. Ya no es un emprendimiento porque no tengo un buen empleo o un sustento para mi vida básica, sino porque quiero más. Colombia tiene un gran potencial y dinamismo en el emprendimiento de oportunidad. Sin embargo, existen diferentes limitantes, una de estas es el nivel de innovación y creación de tecnología, que limita estos emprendimientos”, detalló.

¿Y la inversión pública?