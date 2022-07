Sena galardonó a los ocho mejores emprendedores del país, ¿quiénes son?

El Sena resaltó los emprendimientos que más se destacaron a lo largo del último año y que han contado con el apoyo de esa entidad para su fortalecimiento y desarrollo.

En ese sentido, señaló que “la cultura y el espíritu emprendedor de los colombianos son un poderoso detonante que moviliza al Sena todos los días para hacer realidad sus sueños y convertir sus ideas en destacados negocios”.

“Fortalecer ese carácter que los define es la razón de ser de la entidad; por eso, laurear su talento, creatividad y resiliencia resulta de gran importancia”, señaló.

Con este objetivo, la institución entregó en Medellín los ‘Reconocimientos Emprender Sena 2022′ para reconocer “una valiosa labor con la cual los empresarios han aportado al desarrollo social y económico del país en distintos sectores”.

El director general de esa institución, Carlos Mario Estrada Molina, indicó que “el emprendimiento se convirtió en una valiosa premisa para el país en este cuatrienio, y fortaleció la creatividad, innovación y resiliencia de los colombianos”,

“Felicito a todos los ganadores, me enorgullece que los emprendedores encuentren en nuestra entidad esa mano amiga por parte del Estado que les ha permitido materializar sus ideas de negocios y el sueño de crear empresa. En estos 20 años del Fondo Emprender, los colombianos han reconocido este poderoso instrumento de política pública para construir país”, señaló.

Los ganadores

Durante la ceremonia fueron galardonados los ocho mejores emprendedores del país, en las diferentes categorías:

- ‘Economía naranja’ a María Cabrera de Taller Artesanal María (Nariño) y Carlos Tapia Vergara de Sampuí (Sucre)

- ‘Emprendimiento Cuarta Revolución Industrial’ a Tania Muñoz de Kargo Safe (Bolívar) y Elton Gómez de Enrutapps (Atlántico)

- ‘Emprendimiento Rural’ a Diana Castillo Roa de Truchas Santa Teresa (Nariño) y Gelman Pinzón de Salvit (Boyacá).

- ‘Emprendimiento Ambiental y Sostenible’ a Cecilia Montealegre de La Parcela de Ceci (Valle del Cauca) y Heison Patiño Ecol Huellas (Casanare).

Elton Gómez, ganador por su emprendimiento que busca impulsar la transformación digital en comunicaciones. - Foto: SENA

Gelman Pinzón, quien se ideó Salvit, un emprendimiento que se dedica a la fabricación de sal mineralizada y saborizada para equinos, recibió el reconocimiento a mejor Emprendimiento Rural, señaló que “gracias al Sena que nos apoyó desde el principio, junto a mi familia han sido fundamentales en cada logro de este emprendimiento. Hay un sueño al no podemos renunciar: ser felices haciendo lo que nos gusta”.

Para María Cabrera, creadora de Taller Artesanal María, un espacio en el que hacen tejidos a mano en fibra de palma de iraca, al que ha vinculado 80 mujeres cabeza de familia y artesanas del área rural, esta idea ha sido exitosa porque se han mantenido en el tiempo dando a conocer su cultura ancestral en Colombia y otras partes del mundo. Obtuvo el galardón a mejor Emprendimiento Naranja.

“Agradezco a mis instructores y al equipo Sena Emprende Rural, quienes me conocieron y me animaron a empezar este emprendimiento con el cual he generado empleo en todo el proceso productivo apoyando a mujeres campesinas”, indicó.

Enrutapps, creado por Elton Gómez, emprendimiento que busca impulsar la transformación digital en comunicaciones, recibió la exaltación a mejor emprendedor en Cuarta Revolución Industrial.

“El Fondo Emprender ha sido una gran escuela, que me enseñó a pensar como empresario y generar empleo digno. Agradezco a mis gestores y líderes de emprendimiento por creer en nuestros sueños”, dijo.

Durante el evento, se hizo un reconocimiento especial en la categoría Oro a dos reconocidos empresarios colombianos: Mercedes Campuzano y Juan Raúl Vélez por su trayectoria y generación de oportunidades para el desarrollo productivo y económico del país.

“Estos reconocimientos dan cuenta de la importante labor de la entidad, que aporta al crecimiento del ecosistema emprendedor en Colombia, muestra de ese trabajo a lo largo de la historia del Fondo Emprender, el fondo de capital semilla más grande de Colombia y uno de los más importantes de Latinoamérica”, señaló la entidad.

Finalmente, señaló que el Sena ha logrado la creación de 11.203 nuevas empresas en todo el país con una inversión de más de $948 mil millones.