Entidades territoriales en Colombia han impulsado estrategias para fortalecer la productividad del campo y mejorar las condiciones económicas de las comunidades rurales.

Estas iniciativas buscan, no solo aumentar la producción, sino promover el relevo generacional y la participación de poblaciones históricamente menos vinculadas al sector.

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Estas políticas también se han enfocado en integrar a jóvenes y mujeres dentro de los procesos productivos agropecuarios, con el objetivo de consolidar unidades económicas sostenibles y competitivas en el tiempo, apuntando así a cerrar brechas de género y generar oportunidades en zonas rurales.

En ese marco, la Alcaldía de Medellín anunció una convocatoria para fortalecer emprendimientos agropecuarios dirigida a jóvenes entre los 18 y 28 años, y a mujeres mayores de 18 años que habiten en las zonas rurales de la ciudad.

Corregimiento San Cristóbal en Medellín Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín / API

Requisitos para participar en el programa de emprendimiento rural

Para participar en esta oportunidad es obligatorio contar con un emprendimiento o negocio viable que ya esté en funcionamiento.

Adicionalmente, los interesados deben estar inscritos en la Subsecretaría de Desarrollo Rural, entidad encargada de verificar las condiciones de los postulantes y validar su participación en el proceso.

Inscribirse antes del 10 de abril de 2026, en la página de internet de la Alcaldía o en los puntos físicos que se habilitarán en los cinco corregimientos de Medellín, los cuales estarán en funcionamiento los días 8 y 9 del mismo mes desde las 9:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.

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Esta estrategia hace parte de un enfoque más amplio orientado al fortalecimiento del ecosistema empresarial en el ámbito rural. La intención es generar nuevas oportunidades tanto para emprendimientos rurales como urbanos, en una lógica de articulación económica regional.

“Invitamos a los jóvenes y a las mujeres de los cinco corregimientos de Medellín a postularse a la iniciativa de emprendimientos rurales, en la cual podrán acceder a acompañamiento técnico integral, que incluye formación en estructuración de modelos de negocio, estudios financieros y de producción, así como fortalecimiento para su posicionamiento en el mercado”, señaló la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano.

Nueva oportunidad para jóvenes y mujeres de los corregimientos de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín / API

Este tipo de convocatorias se suma a otras estrategias implementadas en el país que buscan apoyar a poblaciones rurales mediante formación, asistencia técnica y generación de ingresos, en un contexto donde el desarrollo del campo continúa siendo un eje central de las políticas públicas.

Esta estrategia no es la única que opera actualmente en la ciudad, también se llevan a cabo los programas: Mercados Campesinos, Empresarismo Rural y las Escuelas de Campo Agropecuarias. Estos consolidan la oferta institucional integral para el fortalecimiento del sector rural en Medellín.