Los misterios de la Rosa Mística de La Aguacatala, la patrona que desplaza en Medellín a la virgen de los sicarios

La virgen de la Rosa Mística de La Aguacatala, ubicada en El Poblado, sur de Medellín, está rodeada de misterios entre los que se mencionan uno que la hace inmune a los incendios, otro que no ha permitido que se le mueva de ese lugar, donde está desde 1944, y otros relacionados con los miles de favores que se cuentan en cada rincón de la ciudad, de Colombia y el mundo donde están sus fieles.

Mary Posada, una humilde mujer que vive en el municipio de La Estrella, ubicado al sur de Medellín, la visita tres veces a la semana desde hace más de 21 años. Solo que ahora también lo hace para ganarse unos pesos cuidando los vehículos de los miles de creyentes que llegan a orar.

Ella asegura conocer mejor que nadie secretos que pocos saben de esta virgen a la que muchos han relacionado con el narcotraficante Pablo Escobar, algo que Mary rechaza.

“Aquí siempre hay muchos chismes, la gente muchas veces me dice: esta es la virgen de la mafia, pero no, se equivoca; que esta es la de Pablo Escobar, y no, también se equivocan”, dijo la mujer en diálogo con SEMANA.

Para ella, la única relación que el capo pudo tener con esta gruta mística se debe a los momentos en los que, se dice, se escondía debajo de un altarcito que existió en la década de los 80 para escabullirse de sus enemigos del cartel de Cali que lo acechaban cuando él tenía a su familia en el edificio Mónaco, que estaba a escasas cuatro cuadras de allí.

Miles de medellinenses visitan el Santuario de la Rosa Mística, en el sector de La Aguacatala, en el sur de Medellín. Foto: Diego Zuluaga

“Arriba, donde está la virgen, está la muy anhelada placa de Pablo Escobar Gaviria, pero no la conocemos sino tres personas. Está firmada por él, a mí me dicen yo le pago para que me la muestre y digo que no, porque es un secreto muy bien guardado, imaginate que la pusieramos como en el cementerio Montesacro, donde por morbo van a visitar su tumba, a mi no me gusta porque él no era un santo”, contó.

La placa del narco en la que le agradecía a la Rosa Mística es solo una de las más de 15 mil que asegura hay en el sitio en las que familias y personas de todos los orígenes dejan sus gracias por los favores concedidos.

Uno de ellos es Dairo Balbin López, un taxista de 60 años que vive en el humilde barrio Manrique Jardín, en el oriente de la ciudad, a unos 40 minutos en auto, que la visita esporádicamente y puso una placa allí.

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“Ella es muy, muy, muy milagrosa, me ha hecho muchos favores: me dio la casa, me dio el carro, muchas cosas. Ella le busca los caminos a uno, le abre los caminos para que lo logre”, dijo.

Otro testimonio es el de Javier Darío López, un trabajador que todos los días le implora un milagro: “Le he pedido por mi hijo, que está en la cárcel de Bellavista, a ver si le da la libertad, él está pagando una pena, pero él no hizo nada, lo culparon a él, cosas que le pasan a uno en la vida”.

Y el de de Natalia Forero, una estratega de marketing digital oriunda de Bogotá, que conoció a la virgen por sus antiguos compañeros de trabajo y quien asegura que la Rosa Mística la salvó de una crisis laboral y que tal es su fe en ella que le encomienda todos los días a Moka, Bru y Mako, sus tres gaticos.

“En 2018 estaba en una crisis laboral, no sabía si seguir en el trabajo, dio la casualidad de que vine, oré, y del trabajo hicieron como una limpieza de personal, me sacaron y eso me abrió el camino a otras oportunidades, me fui a España, volví, y ahora estoy estable laboralmente”, explicó.

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Además, le atribuye a la virgen su estabilidad emocional. “Me ha hecho favores a nivel laboral, de salud, siempre trato de traer alguien que no haya venido. Estoy feliz, ya por fin llevo 8 años con mi actual pareja”, dijo.

Como ellos, se han sentido favorecidos los Villota Zapata, los Vargas, los Argüellez Pérez, Nizza Negrete, Askar Aaron Icer, Borja Marín y decenas de personas que han instalado placas de agradecimiento a la “madrecita”. Incluso delincuentes, a los que coloquialmente les dicen “los muchachos”, que han preferido a la Rosa Mística por encima de la virgen Auxiliadora de Sabaneta que saltó a la fama luego de la publicación del libro la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo.

Los fieles a la virgen dejan cientos de placas de agradecimiento por los favores concedidos por la Rosa Mística de la Aguacatala, en Medellín. Foto: Diego Zuluaga

Algunos simplemente le llevan veladoras, las prenden, se persignan y se van, lo que ha hecho que el lugar se incendie en varias ocasiones, como en agosto de 2019 y en diciembre del año pasado.

“Pero a ella no le pasa nada. Eso se incendia diario, cuando está muy aglomerada, por el sol, pero ella nunca se ha quemado, todo ese humo que se ve en la piedra de la gruta es por los incendios”, opinó la cuidadora de carros, quien cuenta uno tras otro un misterio nuevo de la Rosa Mística.

Por ejemplo, que en el pasado, debido a los problemas de movilidad en el tránsito de la ciudad que provocaba la presencia de la virgen en esa zona, algunas autoridades intentaron trasladarla, pero ninguna iglesia quiso recibirla.

“Es que la gente es demasiada. Eso es un problema. Imagínese que primero estuvo a cargo eclesialmente de ella la iglesia San José, la del Parque de El Poblado, luego la de María de Los Dolores, ahí en Patio Bonito, también la de Santa María de Los Ángeles, y ahora quien oficia las misas es la parroquia de La Visitación”, señaló.

De ese templo llevan cada martes, jueves y domingo más de 300 hostias y vino de consagrar para la celebración de las eucaristías, pero debido a la cantidad de fieles se agota.

Y cuando no están los sacerdotes de la iglesia católica romana a cargo de las oraciones, aparecen los de otras órdenes para elevar sus plegarias y guiar a sus fieles en la oración a la Rosa Mística.

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Es que la fe a esta imagen religiosa da para tejer historias difíciles de corroborar, como la que la relaciona con la familia del poderoso empresario antioqueño Diego Echavarría Misas, fundador de Coltejer, asesinado en un secuestro en 1971.

Según la cuidadora de vehículos de esta gruta, la virgen fue puesta ahí por María Ángel Escobar, una familiar del empresario, que la trajo desde Italia.

María Ángel, cuenta, es una señora de más de 90 años que habría viajado durante la pandemia desde Australia, donde supuestamente vive con su esposo, para autorizar un documento que permitiría la ampliación de la gruta donde está la Virgen.

“Yo hablé con ella y me contó esa historia, que es bien larga”, dijo.

Pero SEMANA consultó con fuentes en la Alcaldía de Medellín y estas aseguraron que ese espacio es de uso público, que durante las obras no requirieron ninguna autorización para la ampliación del santuario y nadie recuerda haber escuchado sobre María Ángel.

Lo que sí es cierto es la fama que ha alcanzado esta virgen. En la zona dicen haber visto a J Balvin, a Maluma y a Pipe Bueno pidiendo por sus familias, por sus carreras, por lograr la gloria.

Incluso, la cuidadora de vehículos asegura que ellos también han dejado sus respectivas placas en agradecimiento a la virgen, pero encontrarlas es difícil entre las más de 15 mil que hay en el lugar. Sin contar las que se han caído y que han sido arrojadas en la parte alta de la gruta, ante la imposibilidad de pegarlas en un lugar visible.