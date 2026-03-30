“El odio contra Antioquia se le nota demasiado”: Fico Gutiérrez duro contra Petro por EPM

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó nada contra el Gobierno nacional por cuenta del anuncio de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, de la apertura de un proceso sancionatorio contra Hidroituango.

Esto, según el alcalde Gutiérrez, es un nuevo ataque del gobierno Petro contra Medellín y Antioquia. De acuerdo con el mandatario distrital, lo que viene ocurriendo son represalias del presidente contra esta región.

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“Estos solo saben destruir. El odio contra Antioquia se le nota demasiado. EPM es una empresa 100% eficiente”, dijo el alcalde de la capital de Antioquia en sus redes sociales.

De igual manera, señaló que, si miran comparaciones, EPM va por un buen camino. “Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín (amigos de Petro), ellos acabaron con Ecopetrol. Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento. Nos defenderemos y seguiremos resistiendo. Que cese pronto la horrible noche”, dijo Gutiérrez.

No es la primera vez que ambos mandatarios se cruzan por este tipo de episodios. El más reciente ocurrió hace dos semanas cuando Gutiérrez manifestó que si Petro “hubiera podido borrar a Antioquia del mapa, ya lo hubiera hecho (...) Lo ha hecho, pero de manera presupuestal. Aquí no llega la plata para las obras; la tenemos que asumir entre el gobernador y yo, entre Alcaldía y Gobernación. Para los programas sociales no llegan recursos”.

Frente a esto, Petro le contestó: “Si pudiera transformar la ciudad de Medellín, le haría muchas universidades públicas y acabaría la política de gentrificación con vivienda popular en el centro y en el Valle de Aburrá. Así se evitarían muertes por remoción de masa en barrios populares”.

Sus objetivos irían más allá: “Iniciaría una política de cooperativización de la industria de confecciones para impulsarla y profundizaría el programa de jóvenes en paz para lograr más paz en las comunas populares”. No obstante, estas iniciativas no las habría impulsado hasta ahora en su Gobierno para la capital de Antioquia, según fuentes consultadas.