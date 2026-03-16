Gustavo Petro le responde a Federico Gutiérrez y plantea cambios para Medellín

El presidente Gustavo Petro respondió a la más reciente entrevista que concedió Federico Gutiérrez a SEMANA. En esta oportunidad, el alcalde de Medellín habló sobre las controvertidas declaraciones que emitió Iván Cepeda, aspirante a la Casa de Nariño, y la movilización de comunidades indígenas hacia la capital de Antioquia este 16 de marzo.

La versión del mandatario local es que si el jefe de Estado “hubiera podido borrar a Antioquia del mapa, ya lo hubiera hecho”. Él agregó: “Lo ha hecho, pero de manera presupuestal. Aquí no llega la plata para las obras; la tenemos que asumir entre el gobernador y yo, entre Alcaldía y Gobernación. Para los programas sociales no llegan recursos”.

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Petro se distanció de esta tesis de Gutiérrez y manifestó que él sí cambiaría a Medellín: “Si pudiera transformar la ciudad de Medellín, le haría muchas universidades públicas y acabaría la política de gentrificación con vivienda popular en el centro y en el Valle de Aburrá. Así se evitarían muertes por remoción de masa en barrios populares”.

Sus objetivos irían más allá: “Iniciaría una política de cooperativización de la industria de confecciones para impulsarla y profundizaría el programa de jóvenes en paz para lograr más paz en las comunas populares”. No obstante, estas iniciativas no las habría impulsado hasta ahora en su Gobierno para la capital de Antioquia, según fuentes consultadas.

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Foto: Semana.

Sobre la educación superior pública, Petro destapó sus cartas: “El crecimiento de la universidad pública me llevaría a dar un gran salto en investigación, ciencia y tecnología, verdadero camino de la industrialización de vanguardia de Medellín”.

Y concluyó: “La zona de innovación debería contar con mucha vivienda para la juventud para generar el proceso sano de la invención. Medellín contaría con salida en tren hacia el Valle del Cauca y el mar de Urabá, y hacia el valle del Magdalena y los puertos del Caribe”. En Antioquia se ha cuestionado que el Ejecutivo no aportó los recursos para proyectos clave de la región, como la construcción del túnel del Toyo y la conexión con la región del Urabá antioqueño.