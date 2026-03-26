Colombianos impulsan iniciativas para reducir el subempleo de latinos en EE. UU. y promover negocios digitales

Según cifras del Migration Policy Institute, en 2024 el 45 % de los inmigrantes en Estados Unidos, equivalente a 22,7 millones de personas, eran latinos. Aunque constituyen una parte significativa de la fuerza laboral, enfrentan condiciones de subempleo. En 2025, la tasa de desempleo para esta población osciló entre el 4,8 % y el 5,5 %, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). A su vez, encuestas del Pew Research Center indican que el 50 % de los latinos manifiesta preocupación por la dificultad de encontrar empleo.

Este contexto ha derivado en el fenómeno del desperdicio de cerebro, en el que profesionales calificados perciben ingresos hasta US$40.000 inferiores al desempeñarse en oficios que no corresponden a su formación. Frente a esta situación, los colombianos Angélica Scott y Andrés Lesmes crearon Estartop, una compañía que busca convertir el subempleo en oportunidades de emprendimiento digital. La iniciativa ha impactado a más de 4.000 migrantes en Estados Unidos.

Angélica Scott y Andrés Lesmes, creadores de Estartop Foto: Suministrada / API

“El principal reto que enfrentan los latinos al llegar a Estados Unidos es que su trayectoria y conocimiento no son reconocidos por el mercado laboral, una situación que genera un duelo profesional y los obliga a aceptar empleos por debajo de su capacidad. Aunque existe la sensación errónea de que la experiencia ha perdido valor, esta percepción no se ajusta a la realidad del mercado global, donde la experticia puede venderse digitalmente a personas o empresas en cualquier parte del mundo. El problema es que el profesional desconoce cómo convertir ese conocimiento en un modelo de negocio online”, afirma Scott.

A partir de esta experiencia surgió Plan CEO, un modelo de aceleración basado en la metodología BEST (Bases, Estructura, Sistemas y Tráfico). Este esquema abarca desde la creación de ofertas digitales hasta la implementación de estrategias de atracción de clientes.

“Nuestra consigna es ‘Aprender y emprender para no depender’. Buscamos que el sacrificio de migrar valga y que los hijos de estos profesionales vean a sus padres construyendo un legado del que se sientan orgullosos, no simplemente sobreviviendo”, asegura Lesmes.

La compañía proyecta impactar a un millón de profesionales migrantes en los próximos cinco años.