Especial Montería y Córdoba
Salud, vivienda y educación: así logró esta minera ayudar a reducir la pobreza en Córdoba
En los últimos 10 años, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en las comunidades vecinas a Cerro Matoso se ha reducido, entre otros, por la inversión social de la compañía ejecutada con las comunidades.
Puerto Libertador y San José de Uré
En Puerto Libertador y San José de Uré, comunidades vecinas a la operación principal, la más reciente medición de la empresa evidenció una reducción de la pobreza multidimensional de 16 puntos porcentuales frente a la primera medición. Comparado con resultados oficiales del DANE, esto es 17 puntos porcentuales por debajo de centros poblados y rural disperso en Córdoba.
Queresas y Porvenir
En las comunidades vecinas a Queresas y Porvenir (Planeta Rica), la última medición de la empresa mostró una reducción de8 puntos porcentuales frente a la primera. Comparado con resultados oficiales del DANE, esto es 12.5 puntos por debajo de centros poblados y rural disperso en Córdoba.
“Trabajar de la mano con las comunidades ha fortalecido su autonomía y futuro. Nuestro reto es diversificar ingresos más allá de la minería”, aseguró Joyce Nessin, gerente de Asuntos Externos de Cerro Matoso.
¿Qué es el IMP?
Medida de la pobreza que contempla diferentes dimensiones: educación, primera infancia, empleo, salud y vivienda. Cerro Matoso, con Ecoanalítica, lleva 10 años midiendo el IPM siguiendo la misma metodología del DANE.
“La desaceleración de la pobreza multidimensional ha sido significativamente mayor en los territorios que están cerca de Cerro Matoso frente al resto del departamento (zonas que son exactamente comparables)”, precisó Andrés Pérez, director general Ecoanalítica.
La fórmula
Salud
Más de 3.000 personas atendidas en brigadas desde 2022.
*Atención directamente en las comunidades con médicos generales y especialistas, como pediatría y dermatología; entrega de medicamentos y remisiones para exámenes.
Educación
10 años del Programa de Becas de Educación Superior.
Más de 300 jóvenes beneficiados y más de 100 graduados.
Vivienda
Más de 2.100 viviendas intervenidas entre mejoramientos y nuevas construcciones: alrededor del 50 por ciento de las viviendas de comunidades.
Equipo Matosero
80 % del equipo Matosero (empleados y contratistas) es cordobés.
*Contenido elaborado con apoyo de Cerro Matoso.