Especial Montería y Córdoba

Salud, vivienda y educación: así logró esta minera ayudar a reducir la pobreza en Córdoba

En los últimos 10 años, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en las comunidades vecinas a Cerro Matoso se ha reducido, entre otros, por la inversión social de la compañía ejecutada con las comunidades.

13 de septiembre de 2025, 11:00 a. m.