Advierten que la subida de los pasajes de avión es “inevitable” en el mundo; esta es la razón

La subida de los precios de los pasajes de avión es “inevitable” debido al fuerte encarecimiento de los hidrocarburos a raíz de la guerra en Oriente Medio, afirmó este viernes el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh.

El precio del queroseno se ha duplicado desde que estalló el conflicto el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, superando incluso el alza de los precios del petróleo, indicó Walsh durante una conferencia de prensa.

Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de 88 dólares por barril, pero este jueves alcanzó los 216 dólares.

Con márgenes medios del 4%, Walsh advirtió que las compañías no podrán absorber estos costos si la situación continúa, por lo que el aumento de los precios de los billetes es “inevitable”.

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Esto, señaló, ya se observa en algunos mercados, particularmente en Estados Unidos. Varias aerolíneas europeas también han anunciado subidas en los vuelos de larga distancia.

Walsh comparó la magnitud de la crisis con la vivida tras los atentados del 11‑S, cuando la frecuentación de las líneas trasatlánticas se derrumbó durante algunos meses.

Durante este tipo de crisis “la gente sigue viajando, pero viajan menos tiempo”, apuntó, presagiando que los hoteles podrían sufrir un impacto mayor que las propias aerolíneas.

Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de 88 dólares por barril, pero este jueves alcanzó los 216 dólares. Foto: Getty Images

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La IATA agrupa a más de 360 aerolíneas que en conjunto concentran alrededor del 85% del tráfico aéreo mundial.

“Es seguro”: el importante destino internacional que busca contener las consecuencias de la guerra en Medio Oriente

Dubái se esfuerza por preservar su imagen de refugio seguro a pesar de la lluvia de drones iraníes, con influencers que se unen al mensaje del gobierno mientras las autoridades reprimen a quienes comparten imágenes de los ataques.

Durante décadas, la ciudad ha tenido fama de oasis de seguridad en medio del tumulto regional, y Emiratos Árabes Unidos presumía de ser uno de los países más seguros.

Pero esta imagen quedó hecha trizas bajo la lluvia de unos 1.800 misiles y drones, la mayoría interceptados, lanzados por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero.

Por ello, las autoridades decidieron redoblar esfuerzos para evitar que la reputación del emirato se vea perjudicada.

Y lo ha hecho tanto con música como con imágenes.

El tema “Dubái es segura y lo será siempre” ha sido difundido a los 5,8 millones de seguidores que tiene la cuenta de Dubái en Instagram.

A su vez, han proliferado las fotos del presidente emiratí Mohammed ben Zayed Al Nahyan paseándose con su imponente corte en el Dubai Mall.

Varios influentes con sede en Dubái también han mostrado su apoyo. Es el caso de Ebraheem Alsamadi, un estadounidense-kuwaití famoso por la emisión de telerrealidad “Dubai Bling”, que aseguró en un video que él se queda en Emiratos, el “país más seguro del mundo”.

*Con información de AFP y Europa Press.