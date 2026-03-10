Colombia recibió importante reconocimiento de las aerolíneas de la región; estos son los detalles

Colombia fue reconocida recientemente como el destino más confiable para la industria aérea en las Américas.

De acuerdo con Procolombia, en el marco del encuentro de aviación Routes Americas 2026, realizado en Brasil, el país fue elegido ganador en la categoría de ‘Destination’, un reconocimiento otorgado por las propias aerolíneas y expertos en planificación de redes de la industria aérea mundial.

“Routes Americas es el principal evento de desarrollo de rutas aéreas del continente, donde aerolíneas, aeropuertos y destinos trabajan para expandir la conectividad de la región. Sus premios reconocen la excelencia en tres frentes: aeropuertos, destinos y aerolíneas. El éxito de Colombia en estos premios se debe a la calidad de la información y el acompañamiento que el país ofrece a las aerolíneas para la toma de decisiones sobre su llegada al país, apoyar en que sus rutas sean exitosas y permanezcan en el tiempo”, destacó Procolombia.

Reconocida aerolínea lanza alerta sobre nuevas modalidades de estafa; estos son los detalles

“Este premio es una validación de que Colombia es hoy un destino potente y rentable para las aerolíneas de todo el planeta. Ganar esta categoría nos llena de orgullo porque son las mismas empresas aéreas las que votan por nosotros, reconociendo que tenemos una estrategia seria y coordinada. Seguiremos trabajando para que el mundo siga descubriendo el País de la Belleza y para que cada vez sea más fácil y económico conectar a nuestros territorios con el mercado global”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Colombia fue reconocida recientemente como el destino más confiable para la industria aérea en las Américas. Foto: Getty Images

La entidad señaló, además, que en las jornadas de trabajo en Río de Janeiro, entre el 3 y el 5 de marzo, el equipo colombiano sostuvo reuniones estratégicas con 19 aerolíneas y aeropuertos internacionales.

“Como resultado de estos acercamientos, se identificaron 19 oportunidades para abrir rutas hacia nuevos destinos y 14 opciones para aumentar el número de vuelos en rutas que ya existen, lo que se traducirá en una oferta de transporte más robusta para el corto y mediano plazo”, agregó.

Reportan importante incremento de salida de colombianos al exterior en el inicio de 2026

Un incremento del 11 % se registró en la salida de colombianos al exterior durante el pasado mes de enero, con 599.821 personas en total.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se mantuvo como el destino más destacado, concentrando el 28,4 % de las salidas, con más de 90.000 colombianos que visitaron este país. “Este mercado mostró una mejora en su ritmo de crecimiento, alcanzando una variación de 3,1 %, superior a la registrada al cierre de 2025, que fue apenas del 0,2 %”, subrayó.

Otros destinos preferidos por los viajeros colombianos fueron México, que también evidenció una recuperación importante, con un incremento de 6,2 % frente a enero del año anterior; Panamá, que registró un notable crecimiento del 26,9 %; y España, que presentó una variación positiva del 10,2 %, consolidándose como uno de los destinos europeos más atractivos para los colombianos.

En términos de conectividad aérea, los tres principales aeropuertos del país concentraron el 86 % de las salidas internacionales. El aeropuerto El Dorado de Bogotá lideró con el 62 % del total, seguido por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, con el 17 %, y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, donde salió el 8 % de los viajeros.