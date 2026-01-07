Turismo

Reconocida aerolínea lanza alerta sobre nuevas modalidades de estafa; estos son los detalles

La compañía manifestó que los fraudes están relacionados con la venta de tiquetes y supuestas ofertas de empleo.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 9:19 p. m.
La compañía manifestó que los fraudes están relacionados con la venta de tiquetes y supuestas ofertas de empleo. Foto: Getty Images

La aerolínea estatal Satena informó este miércoles,7 de enero, que identificó nuevas modalidades de engaño en las que personas inescrupulosas están utilizando de manera indebida su nombre, imagen y logotipos para adelantar estafas relacionadas con la venta de tiquetes y supuestas ofertas de empleo.

De acuerdo con Satena, estas acciones fraudulentas incluyen la suplantación de funcionarios, la creación de sitios web falsos, perfiles en redes sociales, correos electrónicos y números telefónicos no autorizados, así como el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar mensajes, imágenes o contenidos que aparentan ser oficiales.

“En consecuencia, Satena hace un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre la autenticidad de los canales oficiales antes de realizar cualquier pago, trámite o envío de información personal”, dijo la compañía.

Satena
Aeronaves de Satena Foto: Cortesía - Satena / API

Con el fin de garantizar la seguridad de sus usuarios, la aerolínea recordó que los únicos canales oficiales de contacto y atención son los siguientes:

Para la compra de tiquetes:

● Sitio web oficial: www.satena.com

● Oficinas de venta presenciales a nivel nacional, cuya ubicación puede consultarse a través del sitio web oficial de la aerolínea.

● WhatsApp 24/7: (+57) 323 322 0006

● Contact Center: (601) 918 6030 - (+57) 601 794 2211

● Agencias de viajes de confianza

Para procesos de selección y ofertas laborales:

● Perfil oficial en LinkedIn: Aerolínea Satena

● Plataforma de empleo: https://apps.satena.com.co/bolsa-empleo/

● Correo institucional: trabajaconnosotros@satena.com

● Seleccionbogota4@ocuservis.com.co

● Número oficial: ‪+57 3173831939

Satena reitró que no realiza cobros, intermediaciones ni pagos de ningún tipo en sus procesos de vinculación laboral, y “que todas las vacantes son publicadas exclusivamente a través de los canales mencionados. Así mismo, la aerolínea recomienda a los pasajeros exigir siempre la factura legal del establecimiento al momento de adquirir sus tiquetes, como garantía de autenticidad y respaldo de la transacción”.

Y agregó: “Satena reafirma su compromiso con la seguridad, transparencia y confianza de sus pasajeros, colaboradores y aliados estratégicos, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad o intento de fraude a través de sus líneas oficiales de atención”.

La aerolínea estatal Satena anunció un acuerdo estratégico con APG (Airline Promotion Group), una organización internacional especializada en la representación comercial y distribución de aerolíneas en mercados donde estas no cuentan con presencia directa.

De acuerdo con Satena, esta alianza le permitirá fortalecer su distribución comercial internacional, apoyándose en la red global de APG, “que integra agentes especializados, plataformas tecnológicas y canales de venta en distintos países, ampliando así el alcance de su portafolio de rutas y posicionando la marca en mercados internacionales hasta ahora inexplorados”.

“Este acuerdo representa un paso clave en nuestra estrategia de internacionalización.Nos permite proyectar la oferta de Satena más allá de nuestras fronteras, fortalecer la visibilidad de la marca y conectar regiones estratégicas de Colombia con viajeros internacionales”, dijo el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

