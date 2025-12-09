Turismo
Aerolínea lanza nuevas rutas que conectan a Barranquilla con cuatro destinos nacionales clave: así arrancó su operación
Además, consolidó a La Arenosa como centro de conexión estratégica, acercando la costa al interior del país y reduciendo tiempos de viaje.
Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos
La conectividad aérea en Colombia sigue fortaleciéndose gracias a iniciativas de aerolíneas como Satena, que recientemente dio a conocer la apertura de cuatro nuevas rutas desde Barranquilla hacia destinos del país: Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica.
Con este anuncio, la compañía reafirma su compromiso de seguir ampliando su presencia en la región Caribe y de impulsar la integración territorial, facilitando la movilidad de viajeros y dinamizando la economía local.
Según informó, las nuevas rutas ya disponibles, comenzaron a operar de manera escalonada de la siguiente manera:
- 05 de diciembre: inició la conexión Barranquilla - Montería
- 06 de diciembre: comenzaron los vuelos de Barranquilla a Valledupar y Barranquilla a Bucaramanga.
- 07 de diciembre: en el marco de la celebración del Día de las Velitas, arrancó la ruta Barranquilla - Aguachica.
“Esta expansión marcó un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla seguimos conectando oportunidades y aportando al progreso regional”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.
Asimismo, destacó que cada una ruta “representa desarrollo, inclusión y una forma de acortar distancias que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres”.
Por otro lado, se conoció que estos vuelos fueron operados con aeronaves ATR-72, equipos reconocidos por su eficiencia, seguridad y óptimo desempeño en aeropuertos regionales.
Frecuencias de operación
En cuanto a las frecuencias de operación de estas rutas, Satena informó que así estarán organizadas:
Barranquilla - Montería - Barranquilla
Lunes, miércoles, viernes y sábado
- Barranquilla - Montería 5:50 a.m.
- Montería - Barranquilla 7:30 a.m.
Martes y jueves
- Barranquilla - Montería 5:50 a.m.
- Montería - Barranquilla 7:30 a.m.
- Barranquilla - Montería 3:10 p.m.
- Montería - Barranquilla 4:45 p.m.
Domingo
- Barranquilla - Montería 7:00 a.m.
- Montería - Barranquilla 8:35 a.m.
Barranquilla - Valledupar - Barranquilla
Martes, jueves y sábado
- Barranquilla - Valledupar 8:55 a.m.
- Valledupar - Barranquilla 10:15 a.m.
Domingo
- Barranquilla - Valledupar 2:10 p.m.
- Valledupar - Barranquilla 3:35 p.m.
Barranquilla - Bucaramanga - Barranquilla
Lunes
- Barranquilla - Bucaramanga 8:55 a.m.
- Bucaramanga - Barranquilla 10:50 a.m.
Miércoles
- Barranquilla - Bucaramanga 4:05 p.m.
- Bucaramanga - Barranquilla 6:00 p.m.
Sábado
- Barranquilla - Bucaramanga 12:00 p.m.
- Bucaramanga - Barranquilla 2:00 p.m.
Barranquilla - Aguachica - Barranquilla
Martes y jueves
- Barranquilla - Aguachica 11:40 a.m.
- Aguachica - Barranquilla 1:20 p.m.
Domingo
- Barranquilla - Aguachica 10:00 a.m.
- Aguachica - Barranquilla 2:25 p.m.
“Con esta ampliación fortalecemos nuestra presencia en el Caribe y reafirmamos nuestro compromiso con las regiones. Satena no solo transporta pasajeros: transporta progreso, equidad y oportunidades” agregó Zuluaga tras el inicio de operaciones de estas nuevas rutas.