Aerolínea lanza nuevas rutas que conectan a Barranquilla con cuatro destinos nacionales clave: así arrancó su operación

La conectividad aérea en Colombia sigue fortaleciéndose gracias a iniciativas de aerolíneas como Satena, que recientemente dio a conocer la apertura de cuatro nuevas rutas desde Barranquilla hacia destinos del país: Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica.

Con este anuncio, la compañía reafirma su compromiso de seguir ampliando su presencia en la región Caribe y de impulsar la integración territorial, facilitando la movilidad de viajeros y dinamizando la economía local.

Según informó, las nuevas rutas ya disponibles, comenzaron a operar de manera escalonada de la siguiente manera:

05 de diciembre: inició la conexión Barranquilla - Montería

06 de diciembre: comenzaron los vuelos de Barranquilla a Valledupar y Barranquilla a Bucaramanga.

07 de diciembre: en el marco de la celebración del Día de las Velitas, arrancó la ruta Barranquilla - Aguachica.

“Esta expansión marcó un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla seguimos conectando oportunidades y aportando al progreso regional”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Asimismo, destacó que cada una ruta “representa desarrollo, inclusión y una forma de acortar distancias que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres”.

La apertura de estas nuevas rutas arrancó el pasado 5 de diciembre de manera escalonada. | Foto: Créditos: Satena

Por otro lado, se conoció que estos vuelos fueron operados con aeronaves ATR-72, equipos reconocidos por su eficiencia, seguridad y óptimo desempeño en aeropuertos regionales.

Frecuencias de operación

En cuanto a las frecuencias de operación de estas rutas, Satena informó que así estarán organizadas:

Barranquilla - Montería - Barranquilla

Lunes, miércoles, viernes y sábado

Barranquilla - Montería 5:50 a.m.

Montería - Barranquilla 7:30 a.m.

Martes y jueves

Barranquilla - Montería 5:50 a.m.

Montería - Barranquilla 7:30 a.m.

Barranquilla - Montería 3:10 p.m.

Montería - Barranquilla 4:45 p.m.

Domingo

Barranquilla - Montería 7:00 a.m.

Montería - Barranquilla 8:35 a.m.

Barranquilla - Valledupar - Barranquilla

Martes, jueves y sábado

Barranquilla - Valledupar 8:55 a.m.

Valledupar - Barranquilla 10:15 a.m.

Domingo

Barranquilla - Valledupar 2:10 p.m.

Valledupar - Barranquilla 3:35 p.m.

Barranquilla - Bucaramanga - Barranquilla

Lunes

Barranquilla - Bucaramanga 8:55 a.m.

Bucaramanga - Barranquilla 10:50 a.m.

Miércoles

Barranquilla - Bucaramanga 4:05 p.m.

Bucaramanga - Barranquilla 6:00 p.m.

Sábado

Barranquilla - Bucaramanga 12:00 p.m.

Bucaramanga - Barranquilla 2:00 p.m.

Barranquilla - Aguachica - Barranquilla

Martes y jueves

Barranquilla - Aguachica 11:40 a.m.

Aguachica - Barranquilla 1:20 p.m.

Domingo

Barranquilla - Aguachica 10:00 a.m.

Aguachica - Barranquilla 2:25 p.m.