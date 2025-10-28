Barranquilla se ha consolidado como un destino imperdible para conocer. Cuando se piensa en vacaciones, esta ciudad es una opción muy válida para quienes disfrutan de los destinos caribeños, el mar y la playa.

Conocida como la “Puerta de Oro de Colombia”, esta capital cuenta con una rica historia y tradición que se refleja en sus museos y en su arquitectura, que combina lo moderno con lo colonial.

Además, es un destino ideal para disfrutar de la gastronomía caribeña y de sus playas, donde es posible pasear, relajarse y disfrutar del cálido clima tropical. Con su gente alegre, su ambiente festivo y su gran oferta de actividades culturales y recreativas, Barranquilla es un destino perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica y llena de energía del Caribe colombiano.

Barranquilla se ha consolidado como una ciudad clave para visitar en la Costa Caribe. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Sin embargo, para quienes están en esta ciudad y desean ampliar el espectro, muy cerca de allí hay otros destinos que se pueden conocer y disfrutar. En la lista se incluye, por ejemplo, el municipio de Usiacurí, ubicado a menos de una hora de Barranquilla.

Este pueblo es considerado uno de los más bellos del departamento. Una de sus particularidades son sus techos coloridos pintados con aves propias de la zona y sus talleres de artesanías.

Es apodado el Pesebre del Atlántico, debido a que tienen una geografía montañosa y casas pequeñas. En el 2019 fue declarado como el primer municipio del Atlántico certificado como Destino Turístico Sostenible por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En este municipio hay aguas termales a las que los turistas acuden con el fin de relajarse, pero también en búsqueda de aliviar algunas afecciones.

Puerto Colombia

Muchas de las personas que llegan hasta Barranquilla se dan un paseo por Puerto Colombia, un destino que es considerado como el gran balneario de esta región, en donde se pueden realizar diversidad de planes.

El estilo colonial destaca en muchas de las construcciones de Puerto Colombia. | Foto: Getty Images

Una de las actividades imperdibles es visitar el Muelle, el cual fue construido en 1888, concebido como parte final del terminal marítimo de Barranquilla. Es un atractivo turístico y referente histórico en el municipio.

En la lista de atractivos también se incluye la Plaza Francisco Javier Cisneros, en donde se realizan eventos sociales, culturales, artísticos y religiosos; así como la Estación del Ferrocarril y el Castillo de San Antonio de Salgar, que se ha consolidado como uno de sitios turísticos más visitados en la Costa Caribe Colombiana, según la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia.

Soledad

A muy pocos kilómetros de Barranquilla está Soledad, un municipio famoso por su butifarra y también por ser la cuna de uno de los músicos más grandes de la historia de Colombia, por ejemplo, Francisco ‘Pacho’ Galán, creador del ritmo del merecumbé, precisa el portal oficial de turismo Colombia Travel.