‘Luna del río’, la nueva atracción turística que tendrá el Malecón de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por medio de su cuenta en la red social X, anunció este martes, 23 de septiembre, el nuevo atractivo turístico que tendrá el Gran Malecón. Se trata de la ‘Luna del río’ que es una rueda de la fortuna que impulsará la economía de la ciudad, especialmente del sector turístico, generando más empleos.

“Con 65 metros de altura y 44 cabinas climatizadas, cada una con capacidad para 6 personas, muy pronto será una realidad en nuestro Gran Malecón, y se convertirá en una de las cinco norias más grandes de Latinoamérica. En un recorrido de 15 a 20 minutos, todos podrán disfrutar una vista espectacular 360° del río Magdalena y de toda nuestra ciudad", dijo el mandatario.

¡La Luna del Río, el nuevo atractivo turístico que enamorará a los barranquilleros y turistas! 🎡



Char precisó que lo que busca es que los propios y turistas visiten la capital del Atlántico.

“Esta gran obra llega desde una de las fábricas número uno en Italia, con miles de piezas que ya se ensamblan para levantar un ícono que marcará un antes y un después en el turismo y la recreación de Barranquilla”, explicó.

Al mismo tiempo, indicó que: “La Luna del Río estará rodeada de un parque, zonas verdes y puntos comerciales, y de noche brillará iluminada como el nuevo orgullo de todos los barranquilleros y colombianos”.

Las piezas de esta gran estructura, que fueron fabricadas en Italia por la empresa Fabbri Group, están siendo ensambladas en Barranquilla bajo una estricta supervisión.

Luna del río en Gran Malecón de Barranquilla.

El resultado final será una noria con 44 cabinas, cada una con capacidad para 6 personas, las cuales serán transparentes para permitir una vista de 360 grados.

El ritmo de movimiento de la rueda, que tendrá 65 metros de diámetro, será continuo, permitiendo el embarque y desembarque de personas en simultáneo. También estará adornada con luces tipo led que serán iluminadas de acuerdo con los momentos que se estén viviendo en la ciudad.