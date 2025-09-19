Las ‘caravanas por la vida’ que buscan reducir los delitos en municipios del Atlántico: así funcionan

Las autoridades en el Atlántico no bajan la guardia con la seguridad en los municipios. Este viernes, 19 de septiembre, dieron a conocer que han implementado las denominadas ‘caravanas por la vida’ que recorrerán los diferentes municipios del departamento.

“Esta iniciativa arrancó con la celebración de Amor y Amistad y recorrerá los 23 municipios del departamento, con caravanas de prevención, patrullajes y campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad”, explicaron desde la Gobernación del Atlántico por medio de un comunicado.

A su turno, el secretario del Interior, José Antonio Luque, precisó que lo que buscan es poder transmitirle a la ciudadanía un mensaje de respeto, autocuidado y convivencia.

“Hoy comenzamos nuestras caravanas de seguridad; ya visitamos Sabanagrande y Santo Tomás y estaremos presentes en cada municipio hasta diciembre. Queremos que estas fiestas sean seguras, que nuestros niños estén protegidos, que evitemos riñas y que cada familia viva una Navidad anticipada con tranquilidad”, indicó.

Operativos de la Policía Nacional. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, el coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico, señaló que más de 1.670 uniformados, junto a patrullajes fluviales por el río Magdalena y recorridos en las playas del Caribe, estarán acompañando esta temporada.

“Estaremos desplegados en los tres ejes viales principales, reforzando controles y sumando especialidades como la Sijin, Sipol, Gaula y Patrulla Púrpura para prevenir delitos y garantizar que cada ciudadano disfrute en paz”, detalló.

Al mismo tiempo, señalaron que la “estrategia también contempla acompañamiento directo a los comerciantes para reforzar medidas de seguridad y evitar el ingreso de menores a establecimientos de expendio de licor. Además, se entregarán portavasos y souvenirs con mensajes de tolerancia y prevención de riñas, en espacios públicos y zonas comerciales de alta afluencia”.

Controles de la Policía para reducir hechos delictivos. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por otro lado, el consejero para la Convivencia, Manuel Díaz, hizo un llamado a vivir esta temporada con responsabilidad.

“Disfrutemos estas fiestas con buena vibra y respeto. Si va a beber, entregue las llaves; celebremos con moderación para evitar conflictos y cuidar a quienes más queremos”, manifestó.