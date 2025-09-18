Suscribirse

Así funciona el nuevo software radiolocalizador contra la extorsión que entregó el alcalde Char al Gaula en Barranquilla

El anuncio lo hizo en medio del Congreso Antisecuestro y Extorsión que se realiza en la capital del Atlántico.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

18 de septiembre de 2025, 12:11 p. m.
El nuevo software radiolocalizador Raptor. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X y en medio del Congreso Antisecuestro y Extorsión, la puesta en funcionamiento del nuevo software radiolocalizador contra este flagelo que afecta al sector productivo de la ciudad.

“El Gaula de la Policía ya cuenta con una nueva herramienta que tiene la capacidad de ubicar los celulares desde los cuales los delincuentes están haciendo sus llamadas para extorsionar, sin importar en qué parte del mundo se encuentren“, dijo el mandatario.

Char sostuvo que la batalla contra las organizaciones ilegales que colocan en jaque la tranquilidad de la ciudadanía no va a detenerse y que desde el distrito van a seguir fortaleciendo a la fuerza pública.

“Con una inversión total de casi $4.000 millones, Barranquilla ya cuenta con la mejor tecnología para combatir la delincuencia: un software para la extracción y recuperación de datos en dispositivos móviles, que ya está en funcionamiento y dando importantes resultados contra el crimen organizado; y otro de geolocalización para reforzar la lucha contra la extorsión”, precisó.

En ese sentido, el alcalde señaló que “el despliegue y la movilidad del equipo permite, de forma rápida, la instalación tanto en aeronaves como en vehículos en tierra, ya que es un equipo compacto y táctico, sin necesidad de inversores o interfaces adicionales”.

Además, se conoció que el equipo detecta la información real de las estaciones bases de cada operador y su tecnología, permitiendo identificar intensidades de señal, celdas, LAC y TAC, entre otros aspectos clave para ubicar a los delincuentes.

Campañas contra la extorsión en Barranquilla.
Campañas contra la extorsión en Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de este congreso que arrancó este miércoles, 17 de septiembre y finaliza el viernes, 19, el mandatario dijo: “Lo importante es que múltiples países estén en un foro donde se trata el tema de la extorsión, el tema del secuestro. La Policía Nacional hizo una convocatoria con nosotros, y trayendo a los expertos en estos temas para que se hablara de ese tema en Barranquilla”.

“Tenemos entonces con nosotros a toda la inteligencia nacional, a la Policía nacional, al Gaula, antisecuestro, antiextorsión, con nosotros aquí en Barranquilla, y en este marco hemos aprovechado el gobernador y mi persona para entregarle unos equipos que no se tenían aquí en el Caribe colombiano”, agregó.

