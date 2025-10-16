Colombia es un destino ideal para quienes disfrutan de los planes de playa, brisa y mar. La oferta en este aspecto es amplia debido a su posición geográfica en donde destacan sus costas del Caribe y el Pacífico.

Es un territorio con diversidad de destinos que permiten tener experiencias inolvidables, en donde es posible disfrutar de aguas transparentes, lindos paisajes y arenas blancas, doradas y negras.

Se dice que en Colombia hay más de 300 playas y una de esas muchas opciones para descubrir está ubicada a solo media hora de Barranquilla. Es considerada un lugar perfecto para nadar, disfrutar del sol y deleitarse con algunos de los platos típicos de la región como el pescado frito, los patacones y el arroz de coco.

Se trata de Puerto Velero, un lugar perfecto para los amantes de la aventura, pues brinda las condiciones para el desarrollo de actividades náuticas como el kitesurf, que puede ser practicado por deportistas experimentados, pero también por quienes debutan en el mismo.

En Puerto Velero, cerca de Barranquilla, se puede practicar kitesurf. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images/iStockphoto

Información de la Alcaldía de Barranquilla indica que este se ha consolidado como un moderno y sofisticado espacio que les brinda a los bañistas no solo la belleza paisajística, sino además, las condiciones para la práctica de los deportes de vela, frente al Mar Caribe.

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, allí los viajeros también tienen la posibilidad de montar en motos de agua o navegar en otros tipos de transporte para sacar el mejor provecho de la vista que ofrece este paradisíaco destino en donde los encantos naturales son múltiples.

La Alcaldía precisa que allí se encuentra la Marina Puerto Velero, un punto ideal para el estacionamiento de embarcaciones de recreo, que resulta ideal para quienes llegan por vía marítima.

El pescado frito es uno de los platos para disfrutar en Puerto Velero, Atlántico. | Foto: Getty Images

La información oficial asegura también que en este lugar se encuentran sencillas cabañas construidas sobre tierra o sobre el mar, con servicio de piscina, lavandería, restaurantes e internet.

De esta forma, Puerto Velero se convierte en un lugar ideal y recomendable para quienes desean vivir una experiencia diferente e inolvidable. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones y son especialmente las que apuntan al cumplimiento de las normas impartidas por los instructores de deportes náuticos.