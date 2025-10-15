Suscribirse

Así es la playa que atrae a navegantes de todo el mundo; un mágico destino de arena blanca a 45 minutos de Barranquilla

Este lugar es ideal para los deportes náuticos.

Redacción Turismo
15 de octubre de 2025, 3:36 p. m.
Playa Salinas del Rey, Atlántico
La Playa Salinas del Rey está muy cerca de Barranquilla | Foto: Gobernación del Atlántico/API.

Colombia es un país con una gran riqueza en playas. En el territorio nacional los viajeros se encuentran con lugares llenos de arena blanca, amarilla y negra. Datos del portal oficial de turismo Colombia Travel indican que esto es gracias a que tiene 2.900 kilómetros de costa: 1.600 de ellos sobre el mar Caribe y 1.300 en el océano Pacífico.

Esta amplia oferta es para todos los gustos y en la Costa Caribe los turistas tienen muchas posibilidades para desarrollar deportes acuáticos, tomar el sol o simplemente disfrutar de la brisa y el ambiente tranquilo que se percibe a la orilla del mar.

Uno de esos encantadores lugares se encuentra a solo 45 minutos en carro desde Barranquilla. Se trata de una playa con mar azul, arena blanca y brisa caribeña que llama la atención de propios y foráneos.

El kitesurf es una de las actividades para realizar en las Salinas del rey, Atlántico. (Foto de referencia) | Foto: Getty Images

Es considerada un paraíso ecoturístico, rodeado de colinas que decoran el paisaje y le dan hogar a una gran variedad de fauna y flora representativas de la zona. Se trata de Salinas del Rey, que ha ganado gran relevancia debido a sus fuertes vientos, ideales para practicar kitesurf.

Y si el viajero es más arriesgado y busca experiencias extremas, también tiene la posibilidad de dar un salto a 10.000 pies de altura desde el que es posible observar parte del litoral Pacífico y tener un punto de vista exclusivo mientras sientes la sensación de volar en un salto tándem.

Según información de la Alcaldía de Barranquilla, esta playa ubicada en el municipio de Juan de Acosta, es reconocida por ser el segundo mejor spot en el mundo para la práctica del kiteSurf.

Sus corrientes marinas y las brisas atraen a visitantes de diversos rincones del planeta. Este año, por ejemplo, se llevó a cabo el ‘Salinas Fest’, un evento que reúne a profesionales y aficionados a esta disciplina en sus diferentes modalidades.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo en su momento que esta playa tiene unas características que la hacen única: las olas y los vientos, por lo que llama la atención y se convierte en un espacio ideal no solo para los deportistas, sino para quienes quieren desarrollar otro tipo de actividades.

Playa de arena blanca
La arena blanca es una de las características de Las salinas del rey, en el Atlántico. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Otros atractivos

El municipio Juan de Acosta, se asocia con un terreno de valle y pequeñas colinas que le brindan a los viajeros la posibilidad de hacer ecoturismo y caminatas que permiten conectar con la naturaleza y disfrutar de diversidad de especies de flora y fauna.

A pocos kilómetros de este municipio también se puede visitar la Fundación Butterfly Caribe, la cual se dedica a la preservación de la biodiversidad de la zona. Es un espacio que le ofrece al visitante una buena manera de profundizar en el conocimiento de las mariposas y disfrutar del bosque seco tropical colombiano rodeado de estas coloridas habitantes.

