Así es una de las playas más altas del mundo; está en Colombia y se puede llegar fácilmente desde Bogotá

Muchos viajeros sueñan con pasar días de vacaciones en playas paradisíacas, junto al mar, pero no siempre ir a esos destinos resulta fácil. Factores como la distancia y los costos, así como el tiempo, pueden hacer que viajar a las playas del Caribe o el Pacífico no sea tan fácil y por ello muchos turistas optan por otras alternativas y más si se está en el interior del país.

Una de las opciones de playa se encuentra en Boyacá, un lugar mágico, tranquilo, frío y agradable, que vale la pena conocer. Se trata de una de las playas más altas del mundo, pues está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de Playa Blanca, que está en el Lago de Tota, un gran cuerpo de agua cargado de trucha arco iris y catalogado como el segundo más alto de Suramérica, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Playa Blanca en el Lago de Tota. | Foto: Universal Images Group via Getty

Es un espacio rodeado de lindos paisajes y se dice que el color de su agua cambia de acuerdo con el reflejo de los rayos del sol, de manera que se encuentran fragmentos de agua azul o verde, lo que lo convierte en un espectáculo digno de admirar.

En la lista de encantos de este lago, el más grande del país, está entonces la mencionada playa que destaca por su arena blanca y suave y la tranquilidad que brindan sus alrededores llenos de vegetación.

Este es un espacio perfecto para realizar caminatas por las orillas del lago y disfrutar de sus aguas tranquilas. Además, facilita el desarrollo de actividades acuáticas como paseos en lancha y motos náuticas.

Es un destino que los bañistas y aficionados acogen, pero es clave tener presente que las aguas de esta laguna rara vez superan los 12 grados centígrados, por ello bañarse no es opción para muchos, pero sí es un lugar ideal para quienes admiran la belleza de la naturaleza que pueden disfrutar de sus encantos.

Playa Blanca es uno de los destinos turísticos más encantadores para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images

En Playa Blanca se puede hacer pícnic y relajarse, siempre recordando la importancia de respetar la naturaleza y evitar dejar residuos o contaminar el agua del lago. Según el portal oficial Colombia Travel, este encantador destino está resguardado por una franja de pinos y colinas que lo hacen único y mágico.