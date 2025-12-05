Suscribirse

Turismo

Los encantos del pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘cercado de la esposa’, un destino con hermosos paisajes y tradición

Se ubica a 255 kilómetros de Tunja.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 8:17 p. m.
Laguna grande la Sierra- Güicán
Laguna Grande de la Sierra, en Güicán (Boyacá). | Foto: Tomada: Situr Boyacá

El departamento de Boyacá en un destino turístico con múltiples encantos. Sus paisajes montañosos y pueblos con rica historia cautivan a propios y extraños.

Uno de sus 123 municipios es Güicán de la Sierra, ubicado a 255 kilómetros de de Tunja.

Su nombre surge de la expresión muisca ‘guaicani’ que significa ‘cercado de la esposa’. El territorio de la población estuvo habitado por indígenas U´wa desde antes de la llegada del español Hernán Pérez de Quesada, de acuerdo con información del Sistema de Información Turística de Boyáca (Situr Boyacá).

Algunos indígenas, tras ser diezmados por los españoles, huyeron hacia la Sierra Nevada del Cocuy “donde se asentaron junto con los indígenas de los cacicazgos de Ocavita y Tupachoque”.

Contexto: Así es uno de los pueblos más fríos de Boyacá, un encantador destino reconocido por su riqueza natural e historia

El pueblo fue fundado 1756 y tuvo como patrona a Nuestra Señora de la Concepción Güicán.

“En 2009 se le agregó la denominación de la Sierra, en homenaje a la Sierra Nevada El Cocuy o Güicán que ocupa una parte del territorio y en donde se destacan los altos de Ritacuba, El Castillo, El Pan de Azúcar y El Cóncavo, compartido con el municipio de Tame (Arauca)“, agregó Situr Boyacá, que destaca que el 81 % del territorio del municipio corresponde al área de la sierra hecho que favorece las propiedades ecoturísticas del municipio.

Guicán de la Sierra, Boyacá
Parque principal del municipio Guicán de la Sierra, Boyacá | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Güicán de la Sierra, Boyacá / API

Atractivos

Entre los principales atractivos se destacan, de acuerdo con el sistema de información turística boyacense, los siguientes: “los termales de la vereda San Luis; el peñón de la Gloria o de Los Muertos, donde los lugareños cuentan relatos acerca de los suicidios colectivos de los U´wa; la Sierra Nevada de Güicán, con sus picos y nieves para los amantes de la aventura; la gruta de Cuchumba, donde los tunebos encontraron la virgen morena; la iglesia de Güicán, aposento de la imagen de la Morenita de Güicán, protagonista de una leyenda que atrae a curiosos y religiosos en busca de milagros y curaciones; y el monumento a la dignidad U´wa, una colosal estatua ubicada en el parque principal".

Contexto: No es Villa de Leyva. El pueblo boyacense que enamora con su estilo colonial, calles empedradas y balcones adornados con flores

La sierra nevada de Güicán es un área protegida de la que brotan 23 picos nevados, con cascadas, lagunas, vegetación propia de páramo, como el frailejón y algunas especies de fauna.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que es posible llegar caminando a muchos de los hermosos lugares que forman la sierra, siempre y cuando el recorrido se haga al lado de guías experimentados que operan en el lugar a través de empresas legales y constituidas en Bogotá o en las poblaciones boyacenses de El Cocuy o Güicán y se haga hecho un previo registro de las autoridades ambientales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia vs. Portugal: inédito cruce entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo dejó el sorteo del Mundial 2026

2. “Vamos a salir de esta”: más detalles de los colombianos que suplantaron al Gobierno de EE. UU. y estafaron a ciudadanos de cinco países. Serán extraditados

3. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI: “Ya quiero descansar”

4. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

5. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaBoyacá

Noticias Destacadas

Gómez Plata, Antioquia

A dos horas de Medellín, el destino ideal para practicar bicicleta de montaña y admirar la región desde sus diversos miradores

Redacción Turismo
Laguna grande la Sierra- Güicán

Los encantos del pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘cercado de la esposa’, un destino con hermosos paisajes y tradición

Redacción Turismo
Viajera planificando su próxima aventura

Los destinos más económicos y atractivos para viajar en 2026: así puede disfrutar su próxima aventura sin gastar de más

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.