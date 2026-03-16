Mundo

Dubái retoma gradualmente vuelos tras incendio provocado por un dron cerca del aeropuerto

Miles de vuelos fueron cancelados por este nuevo incidente.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Cristian Mauricio Patiño Silva

Cristian Mauricio Patiño Silva

16 de marzo de 2026, 9:51 a. m.
El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) tuvo un récord histórico de 95,2 millones de pasajeros en 2025.
El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) tuvo un récord histórico de 95,2 millones de pasajeros en 2025. Foto: Getty Images

El Aeropuerto Internacional de Dubái retomó sus operaciones gradualmente luego de que un dron impactara un depósito de combustible cercano, lo que obligó a suspender temporalmente los vuelos hacia esta terminal.

Las autoridades del aeropuerto informaron que el fuego fue controlado por los equipos de Protección Civil y que no se registraron personas heridas. La suspensión de las operaciones se aplicó como medida de precaución mientras atendían la emergencia.

Al igual que muchos otros aeropuertos de la región, el de Dubái ha sido blanco de ataques en varias ocasiones desde que Irán inició su campaña en el Golfo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Este nuevo ataque se produjo un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara en una entrevista que se habían lanzado cohetes desde Emiratos Árabes Unidos en el ataque contra la isla de Jark.

Mundo

Trump no pudo contener su risa tras conocer un rumor sobre el nuevo líder supremo iraní. Esta es la historia

Mundo

Rusia mostró su “preocupación” por expansión de armas nucleares: esta fue la petición que le hizo a Estados Unidos

Mundo

El video de Kim Jong-un junto a su hija que tiene en alerta a las grandes potencias militares

Mundo

¿Proceso penal de Maduro tomaría un nuevo giro? Fiscales estadounidenses publican documento clave sobre su defensa

Mundo

Donald Trump dice que Estados Unidos logrará un acuerdo con Cuba “muy pronto”

Mundo

Donald Trump pide acusar de “traición” a medios que difunden “información falsa” sobre la guerra con Irán

Mundo

Ecuador empieza los 15 días de operaciones contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos

Mundo

Los ultrarricos huyen de Dubái ante la escalada de la guerra en Oriente Medio

Mundo

Él era Sebastián Loaiza Tobio, colombiano que murió en Dubái en un bombardeo

Mundo

Dron impactó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó gran incendio

Muchos vuelos que se dirigían hacia este importante hub fueron desviados hacia el Aeropuerto Internacional Al Maktum, ubicado a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad, mientras las autoridades restablecían las condiciones de seguridad en el aeropuerto.

Un testigo presente en el aeropuerto declaró a AFP que los pasajeros que esperaban abordar evacuaron durante varias horas a una planta inferior de la terminal.

Donald Trump descarta un acuerdo con Irán y asegura que “las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”

Han sido unas semanas difíciles, en las que se han oído explosiones con frecuencia, pero los ataques iraníes me persiguieron en mis últimas horas antes de poder volar de regreso a casa”, señaló.

Por su parte, la aerolínea Emirates informó que reanudaría operaciones de forma limitada. La aerolínea ha sido una de las más afectadas por el conflicto y ha cancelado miles de vuelos desde el inicio de las operaciones en suelo iraní.

El A380 suele llevar entre 525 y 555 personas.
El A380 de la aerolínea Emirates. Foto: NurPhoto via Getty Images

El aeropuerto de Dubái ha sufrido ataques en varias ocasiones. El 11 de marzo, al menos cuatro personas resultaron heridas tras el impacto de dos drones en las inmediaciones de la terminal aérea.

Este domingo, las Fuerzas Armadas de la República Islámica instaron a los residentes y a las personas que se encuentren en algunos puntos de las ciudades de Dubái y Doha a evacuar esas zonas “lo antes posible”, ya que esas ubicaciones “podrían ser objeto de ataques en las próximas horas”.

Donald Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz en medio de la guerra en Oriente Medio

“A pesar de las advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes, sus gobernantes han dado refugio a terroristas estadounidenses y les han permitido utilizar su territorio para atacar a Irán”, declararon las fuerzas armadas iraníes.

*Con información de AFP y Europa Press.