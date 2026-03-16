Dubái retoma gradualmente vuelos tras incendio provocado por un dron cerca del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Dubái retomó sus operaciones gradualmente luego de que un dron impactara un depósito de combustible cercano, lo que obligó a suspender temporalmente los vuelos hacia esta terminal.

Las autoridades del aeropuerto informaron que el fuego fue controlado por los equipos de Protección Civil y que no se registraron personas heridas. La suspensión de las operaciones se aplicó como medida de precaución mientras atendían la emergencia.

Al igual que muchos otros aeropuertos de la región, el de Dubái ha sido blanco de ataques en varias ocasiones desde que Irán inició su campaña en el Golfo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Este nuevo ataque se produjo un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara en una entrevista que se habían lanzado cohetes desde Emiratos Árabes Unidos en el ataque contra la isla de Jark.

Muchos vuelos que se dirigían hacia este importante hub fueron desviados hacia el Aeropuerto Internacional Al Maktum, ubicado a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad, mientras las autoridades restablecían las condiciones de seguridad en el aeropuerto.

Un testigo presente en el aeropuerto declaró a AFP que los pasajeros que esperaban abordar evacuaron durante varias horas a una planta inferior de la terminal.

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“Han sido unas semanas difíciles, en las que se han oído explosiones con frecuencia, pero los ataques iraníes me persiguieron en mis últimas horas antes de poder volar de regreso a casa”, señaló.

Por su parte, la aerolínea Emirates informó que reanudaría operaciones de forma limitada. La aerolínea ha sido una de las más afectadas por el conflicto y ha cancelado miles de vuelos desde el inicio de las operaciones en suelo iraní.

El A380 de la aerolínea Emirates. Foto: NurPhoto via Getty Images

El aeropuerto de Dubái ha sufrido ataques en varias ocasiones. El 11 de marzo, al menos cuatro personas resultaron heridas tras el impacto de dos drones en las inmediaciones de la terminal aérea.

Este domingo, las Fuerzas Armadas de la República Islámica instaron a los residentes y a las personas que se encuentren en algunos puntos de las ciudades de Dubái y Doha a evacuar esas zonas “lo antes posible”, ya que esas ubicaciones “podrían ser objeto de ataques en las próximas horas”.

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“A pesar de las advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes, sus gobernantes han dado refugio a terroristas estadounidenses y les han permitido utilizar su territorio para atacar a Irán”, declararon las fuerzas armadas iraníes.

*Con información de AFP y Europa Press.