“Es seguro”: El importante destino internacional que busca contener las consecuencias de la guerra en Medio Oriente

Dubái se esfuerza por preservar su imagen de refugio seguro a pesar de la lluvia de drones iraníes, con influencers que se unen al mensaje del gobierno mientras las autoridades reprimen a quienes comparten imágenes de los ataques.

Durante décadas, la ciudad ha tenido fama de oasis de seguridad en medio del tumulto regional, y Emiratos Árabes Unidos presumía de ser uno de los países más seguros.

Pero esta imagen quedó hecha trizas bajo la lluvia de unos 1.800 misiles y drones, la mayoría interceptados, lanzados por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero.

¿Por qué Dubái y sus hoteles cinco estrellas fueron atacados por Irán?

La República Islámica ataca aeropuertos, bases militares, instalaciones energéticas y zonas residenciales del Golfo, donde hay bases estadounidenses.

En Dubái, el azul del mar y los rascacielos de cristal de su emblemático “skyline” se han sumado en las últimas varias columnas de humo.

Y después de que la fachada del lujoso hotel Burj Al Arab resultase incendiada, y fueran atacados tanto el aeropuerto, uno de los más frecuentados del mundo, como el puerto de Jebel Ali, las autoridades decidieron redoblar esfuerzos para evitar que la reputación del emirato se vea perjudicada.

Y lo ha hecho tanto con música como con imágenes.

El tema “Dubái es segura y lo será siempre” ha sido difundido a los 5,8 millones de seguidores que tiene la cuenta de Dubái en Instagram.

A su vez, han proliferado las fotos del presidente emiratí Mohammed ben Zayed Al Nahyan paseándose con su imponente corte en el Dubai Mall.

Varios influentes con sede en Dubái también han mostrado su apoyo. Es el caso de Ebraheem Alsamadi, un estadounidense-kuwaití famoso por la emisión de telerrealidad “Dubai Bling”, que aseguró en un video que él se queda en Emiratos, el “país más seguro del mundo”.

Dubái se esfuerza por preservar su imagen de refugio seguro. Foto: Redes sociales: IHG Hotels Press

“Aquí vivo desde hace 16 años y no me voy a ir en 16 segundos (...) Seguiré siendo fiel a este país, como él fue fiel conmigo”, aseguró.

No obstante, también hay residentes que han decidido hacer las maletas y muchos turistas que contaron a los medios internacionales cómo tuvieron que huir entre el estruendo de los bombardeos.

La seguridad forma parte de la identidad de la ciudad.

‘Dubai Gold District’, la megaobra que combina una calle con acabados de oro y la mayor oferta de lujo del país

“Los responsables de esta estrategia se preguntan cómo hacerla avanzar frente a esta evidente inseguridad, pero por ahora se ciñen a sus costumbres”, apuntó Ryan Bohl, analista geopolítico de Rane Network.

Según él, Emiratos “esperan también que la guerra sea lo suficientemente breve para que la gente no relacione el conflicto con el país, y una de las mejores maneras de lograrlo es restar importancia al impacto del conflicto en los propios Emiratos”.

Alrededor del 90% de los habitantes son extranjeros, una mano de obra esencial para dinamizar y diversificar una economía basada más en el turismo, sus infraestructura aérea y los servicios, que en el petróleo.

El Burj Khalifa es actualmente el edificio más grande del mundo. Foto: AFP

Pero en la famosa playa de Jumeirah Beach Residence, habitualmente llena de gente en este periodo de temporada alta, las tumbonas seguían vacías el viernes, así como las terrazas de los restaurantes.

El promotor inmobiliario Emaar, que administra centros comerciales emblemáticos, prohibió a las marcas cerrar o reducir las horas de apertura, medidas que “afectan al orden público, causan preocupaciones inútiles y afectan a la reputación” de los Emiratos, indicó, según una nota consultada por la AFP.

“No confiables”

El miércoles, varias empresas internacionales pidieron a sus empleados evacuar las oficinas en el barrio financiero internacional. Irán amenazó con bombardear los “centros económicos y los bancos” relacionados con Estados Unidos e Israel.

Además, se enviaron SMS a los residentes advirtiéndoles de eventuales procesos judiciales si comparten imágenes sensibles o difunden “informaciones poco fiables”.

La policía de Dubái advirtió asimismo contra la “difusión de rumores” y la toma de fotografías en sitios sensibles.

En Catar, las autoridades detuvieron a más de 300 personas por publicar imágenes e “informaciones engañosas y rumores”.

Según Ryan Bohl, esta estrategia “se volverá contra ellos especialmente entre cierto público, en particular los occidentales y otros ciudadanos de democracias acostumbrados a la libertad de expresión”.

“Si los grandes inversionistas, especialmente en las infraestructuras, tecnología, inmobiliario, etc., dejan de creer que sus inversiones están seguras, eso tendrá un impacto más significativo”, añadió.

Y, en definitiva, esto “pondrá en entredicho los planes de diversificación de Emiratos Árabes Unidos”, concluyó.

*Con información de AFP.