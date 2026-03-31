La periodista de SEMANA Salud Hernández-Mora llegó a Dubái en medio de una escena que rompe con todo lo que representa la ciudad. SEMANA es, hasta ahora, el único medio que ha estado en el terreno tanto en el estrecho de Ormuz como en la capital del lujo del Medio Oriente, en plena escalada del conflicto.

“Nada más extraño que hablar de guerra en Dubái”, afirmó Hernández-Mora, al describir el ambiente en una ciudad asociada al turismo, la estabilidad y el exceso.

En este emirato, símbolo de la opulencia, nadie imaginó un ataque de esta magnitud. “Lo que nadie pensó jamás es que les dispararan más de 238 misiles y 1.422 drones, aunque lograron interceptar su inmensa mayoría”, explicó.

Los ataques dejaron muertos, heridos y daños en puntos emblemáticos como hoteles de lujo y zonas cercanas al aeropuerto.

Trabajadores inspeccionan los daños causados por un ataque con drones durante la noche en el hotel Address Creek Harbour en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026. Foto: AP

Las explosiones, las evacuaciones y las alertas en los celulares lograron algo impensable. Las detonaciones, las evacuaciones masivas y el aeropuerto con de gente intentando salir agrietaron la imagen de Dubái como un paraíso pacífico. El aeropuerto, uno de los más transitados del mundo, tuvo que frenar sus operaciones en medio del caos.

Tras su paso por el estrecho de Ormuz, Hernández-Mora llegó a Dubái apenas se reabrió el espacio aéreo para “palpar el ambiente” en un conflicto que, según advirtió, no corresponde a los Emiratos Árabes Unidos.

En el aeropuerto encontró la primera señal del golpe: mostradores vacíos y una caída abrupta del turismo, uno de los pilares de la economía local.

Desde el estrecho de Ormuz: Salud Hernández Mora arremete contra Estados Unidos: “Donald Trump se lanzó a una guerra de manera improvisada”

“En el vuelo éramos muy pocos pasajeros y en el avión se siente de inmediato el cambio en una ciudad que vive del movimiento constante de viajeros de todo el mundo”, relató la periodista de SEMANA, marcando el contraste con la diversidad habitual del emirato.

A pesar del contexto, en las calles la vida parece seguir. En la Marina, en las playas o incluso en medio de los habituales trancones, la normalidad se mantiene.

“Paseando por la Marina de Dubái, que es tranquila, limpia y segura, lo último que pensarías es que en esta región se libra una guerra”, sostuvo tras recorrer la ciudad. Un colombiano que reside allí le dijo que, pese a los ataques, “no hay otro lugar tan seguro como este”, en comparación con la violencia cotidiana en América Latina.

Pero, bajo esa aparente calma, la preocupación es evidente. Centros comerciales gigantescos, con acuarios y tiendas de lujo, siguen abiertos, aunque con menos clientes.

Ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubai. Foto: Captura de pantalla de X

“Es como todo en Dubái: lujoso, enorme, excesivo, pero ahora con negocios frenados, ingresos en caída y gastos que siguen siendo altísimos”, explicó la periodista al referirse al impacto económico.

El golpe se extiende a hoteles, comercio e inmobiliarias. En uno de los alojamientos donde se hospedó, la ocupación era mínima. “Necesitan urgente que retorne el turismo”, advirtió.

Para muchos, el desconcierto es total. “No entienden que los metan en una guerra que no es de ellos y nunca buscaron”, recogió durante su recorrido.

Aun así, la incertidumbre persiste. Conversaciones cotidianas giran en torno a una sola pregunta. “El punto esencial de la conversación es especular cuándo terminará la guerra, si será a finales de marzo o en la primera semana de abril”, contó.

Los ultrarricos huyen de Dubái ante la escalada de la guerra en Oriente Medio

Hernández-Mora cierra con una idea clara: Dubái enfrentará un golpe económico, con cierres y pérdidas, pero volverá a levantarse.

“Habrá una sangría laboral en muchos aspectos, negocios que cierren, es un desastre económico, pero resurgirá como lo hizo en el pasado”, concluyó. Porque, pese a la guerra, sigue siendo uno de los lugares más atractivos del Medio Oriente.