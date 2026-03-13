Irán emite una amenaza directa a EE. UU. y advierte de reducir “a cenizas” estas instalaciones

El Ejército iraní prometió este sábado reducir “a cenizas” las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta al presidente Donald Trump, quien amenazó con atacar las infraestructuras petroleras de Teherán en la isla de Kharg.

“Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas”, anunció un portavoz del cuartel general central Khatam al Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución, citado por la prensa estatal.

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El presidente Donald Trump aseguró la noche del viernes que Estados Unidos “aniquiló” objetivos militares en la isla de Kharg, el principal centro petrolero de Irán, y amenazó con atacar allí las infraestructuras de producción de crudo si Teherán sigue bloqueando el estratégico estrecho de Ormuz.

“He decidido no demoler la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré mi decisión de inmediato”, advirtió el líder republicano en redes sociales.

El día anterior, el presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohamad Bagher Ghalibaf, había advertido que la república islámica “abandonará toda moderación” si Estados Unidos e Israel atacan sus islas del Golfo.

Donald Trump y la guerra con Iran Foto: AP / Adobe stock

Kharg, una franja de tierra cubierta de arbustos situada al norte del golfo, a unos 30 kilómetros de la costa, alberga la mayor terminal de exportación de crudo de Irán.

Trump también indicó que la Marina estadounidense comenzaría “muy pronto” a escoltar petroleros en Ormuz, un paso clave por donde transita el 20% de la producción mundial de hidrocarburos y que ha sido bloqueado de facto por Teherán.

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Tras dos semanas de guerra que no han hecho ceder a Irán, la inflexibilidad de las partes beligerantes, que este sábado por la mañana continúan con sus ataques, no augura ningún respiro.

Este conflicto se ha extendido a todo Oriente Medio y perturbado cada vez más el comercio mundial, disparando los precios del petróleo.

Petrolero en llamas durante la guerra Irán-Irak. Estrecho de Ormuz, en diciembre de 1987 Foto: Roger Viollet via Getty Images

Irán también prosigue con sus represalias aéreas contra los países vecinos del golfo. Periodistas de la AFP escucharon explosiones el sábado temprano en Doha, la capital de Catar, después de que el Ministerio del Interior ordenara la evacuación de ciertas zonas.

Estados Unidos insiste en intensificar la ofensiva en Irán y anunció que este viernes será “el día más intenso”, según informó el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, tras hacer balance de los 6.000 objetivos atacados en las casi dos semanas de operación.

*Con información de AFP.