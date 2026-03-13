Los ultrarricos huyen de Dubái ante la escalada de la guerra en Oriente Medio

El temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio está llevando a algunos de los residentes más ricos de Dubái a abandonar la ciudad a cualquier costo.

Con drones y misiles sobrevolando la región y el espacio aéreo parcialmente restringido, millonarios y empresarios están recurriendo a jets privados, largos viajes por carretera y rutas alternativas para escapar.

Durante décadas, Dubái se consolidó como uno de los principales refugios para las grandes fortunas del mundo. Sus bajos impuestos, altos niveles de seguridad, el lujo y un entorno favorable para los negocios atrajeron a empresarios, celebridades e inversionistas internacionales. Sin embargo, la reciente escalada militar ha puesto en entredicho esa imagen de estabilidad.

En los últimos días, Emiratos Árabes Unidos ha sido blanco de ataques con drones y misiles en medio de la ofensiva iraní contra varios países del Golfo. Se estima que en el conflicto han muerto 1.900 personas.

El impacto del conflicto también se refleja en el transporte aéreo. La aerolínea British Airways informó que mantiene suspendidos hasta “más adelante este mes” sus vuelos hacia Dubái, Baréin, Doha, Amán y Tel Aviv, mientras que las rutas hacia Abu Dhabi permanecerán canceladas “hasta más adelante en el año”, según un comunicado de la compañía.

El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) tuvo un récord histórico de 95,2 millones de pasajeros en 2025. Foto: Getty Images

Además, el tráfico aéreo en la región ha sufrido un fuerte golpe. De acuerdo con datos de la firma de análisis de aviación Cirium, aproximadamente 37.000 vuelos comerciales fueron cancelados en Oriente Medio entre el 28 de febrero y el 8 de marzo de 2026.

Ante este panorama, muchas familias con alto poder adquisitivo han optado por marcharse antes de que la situación empeore. Ese fue el caso de Evrim, una residente turca en Dubái, quien decidió abandonar la ciudad tras una explosión provocada por restos de un misil cerca de su vivienda.

“Cuando vimos el fuego, nos dijimos: ‘vale, es hora de irse’”, relató a AFP la mujer, madre de dos hijos, al recordar el impacto de fragmentos de un misil en un hotel de lujo cercano a su casa en Palm Jumeirah.

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Evrim, su esposo y sus dos hijos condujeron durante seis horas por el desierto hasta Mascate, en Omán, desde donde pagaron cerca de 200.000 dólares por un vuelo charter—un vuelo que no forma parte de la programación regular de una aerolínea, sino que se contrata de manera privada— hacia Ginebra, en Suiza.

“Estamos muy nerviosos (…), principalmente por los niños. Cuando oyeron el sonido de la explosión se asustaron”, contó.

Espacio aéreo de la región el 13/03/26 a las 3:15 p.m. Foto: Captura flightradar24

Empresas especializadas en aviación privada aseguran que la demanda de vuelos de evacuación está aumentando rápidamente. Glenn Phillips, jefe de relaciones públicas de Air Charter Service, explicó que la salida de residentes adinerados se ha intensificado.“La demanda está aumentando indudablemente”, afirmó.

Según el ejecutivo, ya se han organizado varios vuelos de evacuación y otros más están programados desde Mascate para personas que buscan salir de Dubái.

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La escasez de aeronaves disponibles y las preocupaciones de seguridad también están impulsando los precios. “Muchos aviones están en aeropuertos cerrados y los operadores son reacios a volar por motivos de seguridad”, explicó Phillips.

Mientras tanto, las salidas por carretera hacia países vecinos también han aumentado. Mike D’Souza, coordinador de operaciones de la empresa Indus Chauffeur, señaló que cada vez más extranjeros con alto poder adquisitivo están solicitando vehículos privados para salir del país.

Sin embargo, no todos pueden marcharse con la misma facilidad. Un ciudadano británico que intentaba salir con su esposa embarazada y su hijo pequeño explicó que encontrar vuelos comerciales disponibles ha sido extremadamente complicado.

“Los precios son extremadamente altos y los asientos desaparecen rápidamente cuando uno intenta hacer una reserva”, relató a AFP.

Aunque varios de quienes se marchan dicen que volverán cuando el conflicto se calme, la fuga de algunos de los más ricos deja ver que la guerra entre Estados Unidos e Irán ya empieza a golpear a uno de los centros financieros y de lujo más importantes del mundo.

*Con información de AFP.