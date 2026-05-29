Viajar por Colombia es conectarse con la naturaleza, gracias a su gran diversidad geográfica y biológica. Bosques, páramos, playas y selvas tropicales, hacen parte de la gran oferta de ecosistemas que permiten a los viajeros vivir experiencias únicas.

El Meta será sede de encuentro internacional de turismo de naturaleza

Los parques nacionales, reservas naturales y caminos ecológicos facilitan el avistamiento de especies endémicas de flora y fauna, así como actividades al aire libre como senderismo, observación de aves y exploración de ríos y cascadas.

En este contexto, hay tres destinos con características diferentes que se perfilan como muy buenas opciones para disfrutar del contacto con lo natural.

Florencia y el turismo ecológico

Florencia, capital de Caquetá, es un destino ideal para el turismo ecológico, por lo que las actividades que allí se realizan buscan conservar y cuidar los recursos naturales y las culturas de su entorno; además, se caracteriza por no ser un destino masivo.

Monumento de Los Colonos en Florencia, Caquetá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Información del portal oficial de turismo Colombia Travel indica que en allí es posible visitar la Reserva Natural el Danubio, un lugar propicio para realizar senderismo, avistamiento de aves y tubing por el río Bodoquero.

De igual forma, es un lugar propicio para bañarse en balnearios y piscinas naturales como el de Las Pailas, uno de los más reconocidos y visitados. También se pueden conocer los Petroglifos de El Encanto, una roca en la que indígenas dibujaron símbolos con figuras de seres humanos y animales.

El destino antioqueño donde se puede practicar parapente, kayak y rafting a solo hora y media de Medellín

Otro plan es visitar el Museo Caquetá, donde es posible encontrar más de 2.000 piezas históricas de la ciudad desde la época indígena hasta la actualidad.

San Gil para los aventureros

Ubicado a unas cuatro horas en bus desde Bucaramanga, San Gil se ha consolidado como uno de los destinos más turísticos y visitados de Santander. Allí llegan todo tipo de exploradores que han decidido viajar por Colombia.

Es un lugar perfecto para quienes disfrutan de la aventura. Allí es posible hacer salto en Bungee desde una distancia de 70 metros, disfrutar del paisaje santandereano en parapente y hacer trekking en el cañón del Chicamocha.

San Gil es un destino perfecto para los aventureros. Foto: Cortesía - Alcaldía de San Gil/API.

Desde este punto también es posible visitar pueblos santendereanos como Barichara y Guane. La mencionada fuente indica que San Gil es un excelente punto de partida ya que desde allí salen los buses que van a cada pueblo.

Nuquí, un paraíso terrenal

Este es considerado uno de los destinos más lindos de Colombia y poco explorado, en el Pacífico colombiano. Para quienes buscan un poco de playa y contacto con la naturaleza, ir a Nuquí es uno de los mejores planes, especialmente si se hace en agosto, ya que es la época en la que se ven más ballenas jorobadas saltando en el mar.

Descubra los encantos turísticos de Nuquí, joya natural del Pacífico colombiano

Es un sitio perfecto para disfrutar de sus playas, especialmente Playa Blanca, una de las más bellas de la zona; caminar hasta el corregimiento de Termales, el cual cuenta con un pintoresco lugar para hacer una pausa de relajación en la inmensidad de la selva y realizar caminatas guiadas por la selva.