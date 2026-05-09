Bancolombia anuncia modificación en su sistema de pagos digitales; usuarios deberán conocer las nuevas disposiciones

Bancolombia, una de las entidades del sistema financiero del país, anunció la integración de los códigos QR de su segmento personas al ecosistema de pagos inmediatos Bre-B, una iniciativa que busca fortalecer la interoperabilidad financiera y agilizar las transferencias digitales entre entidades bancarias en Colombia.

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Con esta actualización, los usuarios podrán recibir pagos y transferencias inmediatas utilizando sus códigos QR personales desde diferentes bancos y billeteras digitales conectadas al sistema Bre-B.

Bancolombia anuncia novedad en Bre-B. Foto: Montaje El País

La medida representa un avance en la consolidación de un modelo de pagos más abierto, en el que las transacciones podrán realizarse de manera más rápida y sencilla sin depender exclusivamente de una sola entidad financiera.

¿Cómo funcionará esta nueva actualización?

Por medio de los QR, las personas y comercios podrán recibir sus pagos o transferencias a las llamadas “llaves” del sistema Bre-B; en cuestión de segundos, las personas contarán con su dinero.

De esta manera, las personas podrán compartir un único código para recibir dinero de usuarios de distintas entidades participantes, facilitando pagos entre amigos, pequeños comercios y trabajadores independientes.

Por otro lado, Bancolombia señala que los códigos QR que se tenían deberán ser actualizados en la sección Mi Bancolombia o desde Bancolombia Negocios.

Bre-B es un sistema que ha sido diseñado para optimizar las operaciones entre bancos y mejorar la protección de los usuarios durante sus operaciones financieras, fortaleciendo así la seguridad y reduciendo los tiempos de espera en el envío de dinero.

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¿Qué tipos de llave existen?

Desde el momento en que se puso en marcha el sistema, las autoridades financieras del país señalaron que existen cuatro tipos de llave que pueden ser utilizadas por las personas para registrarse en el sistema Bre-B.

Su número de celular

Su número de cédula

Su correo electrónico

Una llave alfanumérica creada por el banco

Los códigos se unirán al sistema de pagos Bre-B. Foto: GETTY IMAGES

Por medio de estas llaves, las personas podrán acceder a una serie de servicios determinados para la nueva innovación:

Cuentas de ahorro

Cuentas corrientes

Depósitos de bajo monto

Depósitos ordinarios

Depósitos de bajo monto inclusivos