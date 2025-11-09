Nequi se independiza de Bancolombia: lo que sucederá con los usuarios a partir de este momento

Nequi, con más de 26 millones de usuarios, inicia una nueva etapa, pues ha recibido el visto bueno de la Superintendencia Financiera (SuperFinanciera) para funcionar como una compañía de financiamiento independiente, es decir, significa su separación operativa de Bancolombia.

Aunque la app dejará de depender directamente de Bancolombia, seguirá perteneciendo al Grupo Cibest y, en términos simples, Nequi ahora podrá actuar bajo sus propias reglas y ofrecer productos financieros con mayor libertad, sin dejar de estar vigilada por la entidad bancaria matriz.

Qué cambia y qué no para los usuarios

Pese al anuncio, la empresa ha sido clara en que los usuarios no deben preocuparse. La experiencia dentro de la aplicación, los canales de atención y los productos que ya existen se mantendrán igual.

A través de un comunicado oficial, la compañía señaló que “los usuarios pueden estar tranquilos porque esta autorización no trae cambios en sus servicios: la experiencia, canales de atención y los productos de Nequi siguen ahí para todos”.

La Superfinanciera dio luz verde para que Nequi funcione como compañía de financiamiento separada de Bancolombia. | Foto: SEMANA - Nequi

Esto significa que quienes manejan su dinero, envían giros o pagan facturas a través de la plataforma, podrán continuar haciéndolo sin interrupciones, los cambios, por ahora, se darán a nivel interno y regulatorio, no en el uso cotidiano de la app.

El momento en que llegará el cambio

Esto le permitirá a Nequi ampliar su oferta financiera, con más autonomía, facilitándole desarrollar productos propios de crédito, ahorro e inversión, ajustados a las necesidades de sus usuarios.

De acuerdo con información señalada por Valor Analitik, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest y Bancolombia, confirmó que la separación total se concretará en 2026:

“Para Nequi, se avecina un nuevo hito. Se separará de Bancolombia el próximo año y operará como una entidad independiente; esto ocurrirá durante el segundo semestre del próximo año”, señaló Mora.