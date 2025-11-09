Suscribirse

Nequi se independiza de Bancolombia: lo que sucederá con los usuarios a partir de este momento

Nequi comienza una nueva etapa tras la aprobación que le permite operar de forma independiente de Bancolombia.

David Alejandro Rojas García

9 de noviembre de 2025, 4:51 p. m.
La desvinculación total de Bancolombia se hará efectiva en 2026, cuando Nequi opere completamente por su cuenta.
La autorización le abre a Nequi la posibilidad de ampliar su portafolio financiero y fortalecer su presencia en el mercado. | Foto: Nequi / Bancolombia / Canva / Fondo generado con IA

Nequi, con más de 26 millones de usuarios, inicia una nueva etapa, pues ha recibido el visto bueno de la Superintendencia Financiera (SuperFinanciera) para funcionar como una compañía de financiamiento independiente, es decir, significa su separación operativa de Bancolombia.

Aunque la app dejará de depender directamente de Bancolombia, seguirá perteneciendo al Grupo Cibest y, en términos simples, Nequi ahora podrá actuar bajo sus propias reglas y ofrecer productos financieros con mayor libertad, sin dejar de estar vigilada por la entidad bancaria matriz.

Qué cambia y qué no para los usuarios

Pese al anuncio, la empresa ha sido clara en que los usuarios no deben preocuparse. La experiencia dentro de la aplicación, los canales de atención y los productos que ya existen se mantendrán igual.

A través de un comunicado oficial, la compañía señaló que “los usuarios pueden estar tranquilos porque esta autorización no trae cambios en sus servicios: la experiencia, canales de atención y los productos de Nequi siguen ahí para todos”.

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.
La Superfinanciera dio luz verde para que Nequi funcione como compañía de financiamiento separada de Bancolombia. | Foto: SEMANA - Nequi

Esto significa que quienes manejan su dinero, envían giros o pagan facturas a través de la plataforma, podrán continuar haciéndolo sin interrupciones, los cambios, por ahora, se darán a nivel interno y regulatorio, no en el uso cotidiano de la app.

El momento en que llegará el cambio

Esto le permitirá a Nequi ampliar su oferta financiera, con más autonomía, facilitándole desarrollar productos propios de crédito, ahorro e inversión, ajustados a las necesidades de sus usuarios.

De acuerdo con información señalada por Valor Analitik, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest y Bancolombia, confirmó que la separación total se concretará en 2026:

Contexto: La forma en que puede recargar rápido una cuenta de Nequi desde el celular, sin necesidad de ir al corresponsal bancario

“Para Nequi, se avecina un nuevo hito. Se separará de Bancolombia el próximo año y operará como una entidad independiente; esto ocurrirá durante el segundo semestre del próximo año”, señaló Mora.

Mientras tanto, la empresa avanza en los trámites finales exigidos por la SuperFinanciera. Una vez los complete, comenzará a funcionar oficialmente como una entidad con voz propia dentro del sistema financiero colombiano, abriendo una nueva etapa para la banca digital en el país.

