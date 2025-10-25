La forma en que puede recargar rápido una cuenta de Nequi desde el celular, sin necesidad de ir al corresponsal bancario

En ocasiones, se necesita recargar la cuenta de Nequi para hacer transferencias, realizar pagos o guardar dinero en la opción del ‘colchón’, sin embargo, muchas veces hay que hacer largas filas para consignar dinero retirado de una entidad bancaria diferente a Nequi o Bancolombia, lo que puede resultar poco práctico y lento.

Existe una forma legal y rápida que pocos conocen, recargar Nequi desde el celular, esto permite ahorrar tiempo y evitar filas extensas, además, destaca que:

Nequi cuenta con una alternativa digital que permite añadir saldo de otros bancos directamente desde la aplicación. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

“Puedes recargar desde cualquier banco y la plata te llega al instante”.

Para hacerlo, solo necesitará tener a la mano la cuenta del banco desde donde realizará la transferencia, la cuenta de Nequi y tener internet estable.

Tenga en cuenta que existen dos métodos para recargar:

A través de la aplicación de Nequi. Desde el navegador web.

El procedimiento es igual en ambas opciones, lo que hay que tener en cuenta es que desde la aplicación se deben hacer unos pasos previos.

Cómo recargar desde la aplicación

La aplicación cuenta con varios botones que, a veces, pasan desapercibidos y precisamente en la barra lateral derecha, donde se encuentra la opción para retirar o transferir dinero, en la parte inferior se encuentra la opción ‘Recarga Nequi’.

Al presionar este botón, deberá seleccionar la opción ‘Desde otro banco’.

Se abrirá la opción de PSE y se solicitarán algunos datos como el número de celular, monto a recargar, banco y confirmación.

La aplicación de Nequi ofrece pasos sencillos para recargar cuentas sin necesidad de desplazarse físicamente. | Foto: Nequi

Luego de confirmar, el portal lo dirigirá a PSE, donde solo deberá añadir su cuenta bancaria para continuar, si no tiene una cuenta en PSE, puede crearla de manera gratuita en ese mismo momento.

Posteriormente, se pedirá una confirmación desde la aplicación del banco o desde la página web y listo.

Finalmente, aparecerá la opción para descargar el recibo y en instantes, la cuenta de Nequi quedará recargada con el monto seleccionado. Si la cuenta suya es la que acaba de recargar, llegará la notificación a su celular.

Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, pueden presentarse fallos, de acuerdo con Nequi, la razón es la siguiente:

“Ten presente que, si intentas hacer otra recarga en menos de 2 horas, verás el mensaje ‘Intenta más tarde’”.