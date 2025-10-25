Suscribirse

Tecnología

La forma en que puede recargar rápido una cuenta de Nequi desde el celular, sin necesidad de ir al corresponsal bancario

Desde el celular, los clientes de Nequi pueden recargar su cuenta al instante, evitando filas y desplazamientos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

25 de octubre de 2025, 12:20 p. m.
Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.
La plataforma permite que el dinero llegue al instante a Nequi, eliminando esperas y complicaciones de consignaciones físicas. | Foto: SEMANA - Nequi

En ocasiones, se necesita recargar la cuenta de Nequi para hacer transferencias, realizar pagos o guardar dinero en la opción del ‘colchón’, sin embargo, muchas veces hay que hacer largas filas para consignar dinero retirado de una entidad bancaria diferente a Nequi o Bancolombia, lo que puede resultar poco práctico y lento.

Existe una forma legal y rápida que pocos conocen, recargar Nequi desde el celular, esto permite ahorrar tiempo y evitar filas extensas, además, destaca que:

Tras horas de intermitencia, Nequi aclaró cómo se resguardan los recursos de los usuarios.
Nequi cuenta con una alternativa digital que permite añadir saldo de otros bancos directamente desde la aplicación. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

“Puedes recargar desde cualquier banco y la plata te llega al instante”.

Para hacerlo, solo necesitará tener a la mano la cuenta del banco desde donde realizará la transferencia, la cuenta de Nequi y tener internet estable.

Tenga en cuenta que existen dos métodos para recargar:

  1. A través de la aplicación de Nequi.
  2. Desde el navegador web.

El procedimiento es igual en ambas opciones, lo que hay que tener en cuenta es que desde la aplicación se deben hacer unos pasos previos.

Cómo recargar desde la aplicación

La aplicación cuenta con varios botones que, a veces, pasan desapercibidos y precisamente en la barra lateral derecha, donde se encuentra la opción para retirar o transferir dinero, en la parte inferior se encuentra la opción ‘Recarga Nequi’.

Al presionar este botón, deberá seleccionar la opción ‘Desde otro banco’.

Se abrirá la opción de PSE y se solicitarán algunos datos como el número de celular, monto a recargar, banco y confirmación.

Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos.
La aplicación de Nequi ofrece pasos sencillos para recargar cuentas sin necesidad de desplazarse físicamente. | Foto: Nequi

Luego de confirmar, el portal lo dirigirá a PSE, donde solo deberá añadir su cuenta bancaria para continuar, si no tiene una cuenta en PSE, puede crearla de manera gratuita en ese mismo momento.

Posteriormente, se pedirá una confirmación desde la aplicación del banco o desde la página web y listo.

Finalmente, aparecerá la opción para descargar el recibo y en instantes, la cuenta de Nequi quedará recargada con el monto seleccionado. Si la cuenta suya es la que acaba de recargar, llegará la notificación a su celular.

Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, pueden presentarse fallos, de acuerdo con Nequi, la razón es la siguiente:

“Ten presente que, si intentas hacer otra recarga en menos de 2 horas, verás el mensaje ‘Intenta más tarde’”.

No se trata de una falla general ni de un problema con su cuenta, Nequi aclara que este aviso aparece porque existe un tiempo mínimo entre recargas, y la misma aplicación indica cuándo es posible realizar una nueva operación.

