El presidente Gustavo Petro protagonizó una nueva discordia con el exministro Alejandro Gaviria por el comentario que hizo el académico a una entrevista del superintendente de salud, Daniel Quintero, en la que habló de la corrupción en el sistema de salud.

Gaviria expresó que la lucha contra la corrupción en Colombia está adquiriendo una dimensión orwelliana en la que las personas “corruptas” ahora manifiestan luchar contra la corrupción.

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Petro le respondió asegurando que “Molesta a algunos que el Estado gire directamente a los hospitales y clínicas, priorizando la red pública nacional porque en el sistema de intermediación financiera que crearon en la salud, similar al mercado financiero del agua de Alberto Carrasquilla, alucinando que se podían crear mercados sobre los derechos fundamentales de la gente y hasta en los recodos del espíritu y el corazón”.

En su comentario, Gaviria afirmó en su comentario a la entrevista de Quintero en el programa El Calentao de RTVC que “quieren simplemente confundir. Intentan crear una especie de resignación cínica. Si todos son corruptos, pues nadie lo es”.

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El presidente acusó a los administradores del sistema de salud de “desplazar decenas de billones de pesos de riqueza pública a unos cuantos banqueros que se enorgullecen de estar en las listas de los hombres más ricos del mundo mientras morían en todo ese periodo decenas de miles de niños y niñas de desnutrición por falta de agua y alimento”.