El beneficio del Gobierno Petro al Clan del Golfo

Varios sectores políticos están indignados por una resolución que expidió el Gobierno Petro solicitando la suspensión de órdenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo, con el objetivo de facilitar su desmovilización a 23 días de la primera vuelta presidencial.

Lo que no se ha contado es que esta resolución apenas es el comienzo de una cascada de documentos oficiales que emitirá la Casa de Nariño para abrirles paso a cientos de salvoconductos que se irán conociendo en los próximos días, cuyo visto bueno tendrá que dar la fiscal Luz Adriana Camargo, confirmaron fuentes de la negociación a SEMANA.

Atribuyen al Clan del Golfo atentado de esta noche contra camión del Ejército en zona rural de Salgar, Antioquia

La idea es que todos los integrantes de este grupo ilegal aterricen el 25 de junio en dos zonas de ubicación temporal sin el temor de que vayan a ser capturados o extraditados. Los espacios estarán localizados en la zona rural de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba).