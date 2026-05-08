Gobierno Petro solicitó frenar capturas de 29 capos del Clan del Golfo, incluido Chiquito Malo, uno de los narcos más buscados del país

El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, firmó una resolución donde reconoció los nombres de 29 personas que serán beneficiadas con la suspensión de órdenes de captura y pedidos de extradición. Todas están enfiladas en el Clan del Golfo, el grupo narcotraficante que el Gobierno Petro pretende desarmar antes de terminar su mandato.

Entre todas las identidades, la que más ha llamado la atención es la de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, el hombre que reemplazó a alias Otoniel. Él lidera a la organización delincuencial y tiene deudas pendientes con la justicia de Estados Unidos. Si la Fiscalía acepta, cesará la persecución que se tiene en su contra.

Se conoció que el objetivo principal de esta decisión es permitir que los criminales puedan trasladarse a las Zonas de Ubicación Temporal, donde se espera el inicio del proceso de desmovilización y tránsito a la legalidad en Chocó y Córdoba. Sin embargo, el Ejecutivo, en el documento, dejó sobre la mesa algunas salvedades del alcance de la norma.

“Cualquier tránsito realizado en virtud de esta resolución deberá tener una finalidad directa, verificable y exclusiva de preparación, coordinación o ejecución del ingreso a la ZUT, sin que pueda ser utilizado para actividades distintas, incompatibles o contrarias a los compromisos de paz asumidos”, se reseñó en el archivo.

De manera progresiva, los integrantes del Clan del Golfo se irán ubicando en las ZUT en los municipios de Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó) a partir del 25 de junio de este año. Así lo pactaron las delegaciones del Gobierno Petro y los voceros de Chiquito Malo en un acuerdo suscrito el pasado 24 de abril.

La versión del Gobierno Petro es que esta resolución tiene un carácter restringido que no constituye una autorización de circulación por todo el territorio nacional: “La movilidad de las personas incluidas en el listado se circunscribe a los municipios en los que, al momento de expedición de la presente resolución, el EGC (Clan del Golfo) tenga presencia, y al desplazamiento desde dichos lugares hacia la Zona de Ubicación Temporal correspondiente, así como a los movimientos estrictamente indispensables para preparar ese ingreso”.

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