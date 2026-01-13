Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

Alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas que las autoridades señalan como máximo referente del Clan del Golfo, es objeto ahora de un nuevo hecho judicial: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un nuevo concepto favorable a la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Estados Unidos.

La decisión de la Corte responde a solicitudes formales de la embajada de EE. UU. y a causas abiertas en tribunales federales de ese país.

Hermano de alias Chiquito Malo habría sido asesinado en Antioquia

En el documento se mencionan acusaciones por delitos como concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, y se identifican procesos en cortes federales, incluido el caso referenciado ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Al tomar esta decisión, se concluye que se cumplen los requisitos legales para que el proceso continúe. Sin embargo, no se trata aún de la entrega definitiva: la decisión final corresponde al Gobierno Nacional, que deberá resolver si concede formalmente la extradición y bajo qué condiciones.

En el concepto, la Corte también fijó condicionamientos, entre ellos que, de concederse la extradición, el Estado requirente garantice el respeto de los derechos de Chiquito Malo y que no sea juzgado por hechos distintos a los que motivaron la petición.

Clan del Golfo levanta ‘plan pistola’: la orden la dio Chiquito Malo, máximo cabecilla

De acuerdo con la solicitud remitida por las autoridades estadounidenses, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego es requerido para responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

En el documento conocido por Blu Radio se señala que los cargos se relacionan con la producción y el envío de grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, por medio de lanchas rápidas y contenedores marítimos.

En el expediente también se hace referencia a procesos adelantados ante cortes federales de Estados Unidos, entre ellos uno en la Corte del Distrito Sur de Florida.

¿Quién es Jobanis ‘Chiquito Malo’?

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego figura desde hace varios años en listados de los hombres más buscados por su presunta participación en la dirección del Clan del Golfo, organización criminal también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Los Urabeños.

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

El hombre inició su trayectoria armada en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras la desmovilización de ese grupo, se integró a las estructuras que dieron origen a las AGC.

El Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita dar con su paradero y lograr su captura. Pese a los operativos adelantados en los últimos años, su ubicación sigue siendo desconocida.