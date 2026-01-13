Nación

Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

La ubicación de Chiquito Malo sigue siendo desconocida.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

13 de enero de 2026, 9:28 p. m.
NAC- CHIQUITO MALO
NAC- CHIQUITO MALO Foto: SEMANA

Alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas que las autoridades señalan como máximo referente del Clan del Golfo, es objeto ahora de un nuevo hecho judicial: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un nuevo concepto favorable a la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Estados Unidos.

La decisión de la Corte responde a solicitudes formales de la embajada de EE. UU. y a causas abiertas en tribunales federales de ese país.

Hermano de alias Chiquito Malo habría sido asesinado en Antioquia

En el documento se mencionan acusaciones por delitos como concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, y se identifican procesos en cortes federales, incluido el caso referenciado ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Al tomar esta decisión, se concluye que se cumplen los requisitos legales para que el proceso continúe. Sin embargo, no se trata aún de la entrega definitiva: la decisión final corresponde al Gobierno Nacional, que deberá resolver si concede formalmente la extradición y bajo qué condiciones.

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Nación

Iván Cepeda radicó ante la Corte Suprema el recurso de casación contra el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Nación

Medicina Legal terminó con los estudios forenses tras el accidente de Yeison Jiménez. ¿Qué dijo el instituto?

Nación

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Nación

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

Nación

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Nación

Tras la muerte de alias Colonia, así se mueven los nuevos emisarios del capo del Clan del Golfo desde Antioquia

Confidenciales

La dura respuesta de Diosdado Cabello a Petro por acusaciones de alianza entre ‘Chiquito Malo’ y el ELN en Venezuela: “Aquí no hay complicidad. Eso es allá”

Política

Gustavo Petro alertó que el jefe del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, selló alianza criminal con el ELN “del lado venezolano”

En el concepto, la Corte también fijó condicionamientos, entre ellos que, de concederse la extradición, el Estado requirente garantice el respeto de los derechos de Chiquito Malo y que no sea juzgado por hechos distintos a los que motivaron la petición.

Clan del Golfo levanta ‘plan pistola’: la orden la dio Chiquito Malo, máximo cabecilla

De acuerdo con la solicitud remitida por las autoridades estadounidenses, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego es requerido para responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

En el documento conocido por Blu Radio se señala que los cargos se relacionan con la producción y el envío de grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, por medio de lanchas rápidas y contenedores marítimos.

En el expediente también se hace referencia a procesos adelantados ante cortes federales de Estados Unidos, entre ellos uno en la Corte del Distrito Sur de Florida.

¿Quién es Jobanis ‘Chiquito Malo’?

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego figura desde hace varios años en listados de los hombres más buscados por su presunta participación en la dirección del Clan del Golfo, organización criminal también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Los Urabeños.

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

El hombre inició su trayectoria armada en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras la desmovilización de ese grupo, se integró a las estructuras que dieron origen a las AGC.

El Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita dar con su paradero y lograr su captura. Pese a los operativos adelantados en los últimos años, su ubicación sigue siendo desconocida.

Más de Nación

ED 2231

Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Iván Cepeda

Iván Cepeda radicó ante la Corte Suprema el recurso de casación contra el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.

Medicina Legal terminó con los estudios forenses tras el accidente de Yeison Jiménez. ¿Qué dijo el instituto?

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Salario Mínimo 2026

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

María Alejandra Vallejos y la revista creada por la guerrilla.

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Noticias Destacadas