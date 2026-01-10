Bogotá

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

Walter Rodrigo Fandiño Bonilla fue capturado en Bogotá.

Redacción Semana
11 de enero de 2026, 1:33 a. m.
Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, capturado en Bogotá por millonario robo a joyería en Palm Beach, Estados Unidos.
Luego de meses de estar escondido de las autoridades estadounidenses y de las colombianas, fue capturado en Bogotá Walter Rodrigo Fandiño Bonilla.

El hombre, que según registros judiciales conocidos por SEMANA, tiene antecedentes penales por hurto en Colombia, es señalado de robar una lujosa joyería en Palm Beach, en Florida, Estados Unidos.

Walter Rodrigo Fandiño Bonilla era buscado por un millonario robo a una joyería en Palm Beach, Florida. Es pedido en extradición.
Los hechos ocurrieron en 2023, cuando a mano armada se llevaron del establecimiento comercial al menos 100.000 dólares en joyas (aproximadamente 374.531.000 de pesos colombianos).

Luego del hurto, según las autoridades, Fandiño Bonilla usó diversas estrategias para evadir a las autoridades en Colombia.

Los investigadores que le seguían la pista lograron establecer que, por ejemplo, hizo todo a su alcance para que su nombre no apareciera en ninguno de los bienes que posee.

Además, cambió constantemente de residencia y de líneas telefónicas. Pero eso no fue todo. También abandonó las redes sociales, para evitar la exposición pública.

Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

Sin embargo, esa estrategia falló. Luego de algo más de dos meses desde que se emitiera una orden de captura en su contra, con fines de extradición, la cual fue emitida el 25 de noviembre de 2025, este hombre fue detenido.

Su captura fue obra de la Policía nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la agencia de U.S. Marshals, en el marco de la cooperación internacional y la lucha frontal contra el crimen transnacional, dijeron las autoridades.

Fandiño Bonilla fue recluido en una celda, a la espera de los trámites legales correspondientes para su extradición.

Cae ‘el Ganadero’, narco señalado de coordinar desde Suramérica envíos de droga a todo el mundo. Considerado sucesor del Pablo Escobar paraguayo

En Estados Unidos lo espera la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach (Florida), por el delito de hurto calificado y agravado.

El robo de joyerías ha sido un problema que han tenido que enfrentar con frecuencia las autoridades de ese país. Recientemente se conoció sobre el asalto la Joyería Heller, ubicada en la ciudad de San Ramón, condado de Contra Costa, estado de California.

Los hechos quedaron grabados en la cámara de seguridad del comercio. Unos 25 hombres enmascarados irrumpieron de forma violenta al lugar el lunes 22 de septiembre, a plena luz del día, con objetos contundentes y armas de fuego.

Imputan a 7 personas por el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos. La escena al sur de California fue de “película”

El hurto asciende al millón de dólares, unos 3.700 millones de pesos colombianos.

