Cae ‘el Ganadero’, narco señalado de coordinar desde Suramérica envíos de droga a todo el mundo. Considerado sucesor del Pablo Escobar paraguayo

Las autoridades colombianas aseguran haber dado uno de los golpes más duros al narcotráfico de todo Surámerica este viernes, 9 de enero. En Purificación, una población del departamento del Tolima con unos 25 mil habitantes y que dista de Bogotá a unos 200 kilómetros, fue detenido Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias Ganadero.
“No hay lugar donde se puedan esconder los narcocriminales, cuando se unen las naciones, pierde el narcotráfico, nuestra Policía Nacional hizo un golpe supremamente contundente contra uno de los narcos invisibles que creía que no lo ibamos a encontrar”, dijo Pedro Arnulfo Sánchez, el ministro de Defensa de Colombia.
Según informó el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón, sus hombres le seguían la pista al Ganadero desde hacía seis meses.
“Este sujeto estaba siendo buscado hace seis meses por Ameripol, a través de una circular roja. Fue ubicado el día de hoy en Purificación, Tolima”, señaló el oficial.
¡𝗖𝗔𝗘 𝗖𝗔𝗣𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗧𝗥𝗔́𝗙𝗜𝗖𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟!— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 9, 2026
En desarrollo de operaciones ofensivas contra las estructuras logísticas y criminales del narcotráfico transnacional, la @PoliciaColombia, en coordinación con @AmeripolOrg y la Policía Nacional de… pic.twitter.com/xehl9xZru8
Además, reveló que se trata del “principal coordinador de narcotráfico a Suramérica para el envío de cantidades altas de cocaína a los Estados Unidos, Europa y Centroamérica”.
“Así mismo, quiero resaltar que es el sucesor de alias el Cucho en Paraguay desde el año 2018, hoy está siendo no solamente capturado sino a través de Ameripol, entregado a las autoridades de Paraguay”, añadió.
Las autoridades considera que este hombre era el encargado de coordinar cada movimiento financiero y logístico de grupos narcotraficantes para buscar rutas de transporte del alcaloide desde Colombia, Perú y Bolivia hacia el mercado ilegal en Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
“Este individuo era requerido por las autoridades de Paraguay mediante Notificación Roja de Interpol por los delitos de narcotráfico, asociación criminal y lavado de activos”, dijo el general Rincón.
Su detención llamó la atención en Paraguay, donde lo consideran el sucesor del Cucho, el llamado Pablo Escobar paraguayo.