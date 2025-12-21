Judiciales

Redada contra el narcotráfico: 27 toneladas de cocaína fueron decomisadas en una operación de la Armada: esto dijo el presidente Petro

El mandatario de los colombianos señaló que esa operación demoró dos días gracia a la inteligencia de la institución naval.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de diciembre de 2025, 4:51 p. m.
El presidente de Colombia dijo que la Armada Nacional dio un duro golpe al narcotráfico. (Imagen de referencia).
El presidente de Colombia dijo que la Armada Nacional dio un duro golpe al narcotráfico. (Imagen de referencia). Foto: 123rf

El presidente Gustavo Petro Urrego, dio a conocer este domingo, 21 de diciembre, por medio de su cuenta en la red social X, de una operación liderada por la inteligencia de la Armada Nacional que dejó la incautación de 27 toneladas de cocaína.

“En dos días, la inteligencia de la Armada Nacional, logró incautar 27 toneladas de cocaína. En dos rutas, una por el pacífico, con participación de Panamá, Australia, Costa Rica y el Salvador, se logró incautar en varias embarcaciones 9 toneladas de cocaína”, detalló Petro.

El mandatario también anunció una segunda operación en contra de estas estructuras internacionales dedicadas al narcotráfico.

“Y en otra operación cerca a las islas Canaria, con ayuda de las policías de Europa, se incautó 18 toneladas. Creo que hemos logrado una de las mayores incautaciones de la historia en solo dos días, sin un solo muerto. Hay aproximadamente 20 capturados”, finalizó el presidente.

Nación

Masacre en Río de Oro, Cesar: tres personas fueron asesinadas, entre ellas, una niña

Nación

Defensora del Pueblo celebra cese al fuego del ELN, pero los cuestiona fuertemente: ¿qué dijo?

Cali

Zona Franca Palmaseca desmiente afirmación “calumniosa” y peligrosa del presidente Petro: “No se sostiene jurídicamente”

Nación

La poderosa red que vendía facturas falsas y simularon ventas de $843 mil millones: 6 capturados

Nación

Fuerte temblor en Colombia esta mañana de domingo: Lo sintieron en varias ciudades, entre esas Bogotá

Nación

El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

Nación

Álvaro Uribe junto a video que compartió en redes: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”

Nación

Tribunal ordenó la libertad inmediata de la exfiscal antimafia, Ana Catalina Noguera

Mundo

Senador de EE. UU. advierte posible ataque en tierra contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

Mundo

“Son narcoterroristas”: vicepresidente de EE. UU. da detalles de los sobrevivientes al ataque a embarcación narco en el Caribe

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia
Así operaba en Bogotá peligrosa red de narcotráfico que usaba niños de 7 a 14 años como distribuidores: 30 criminales fueron capturados

Incluso, en el mes de noviembre, la Armada Nacional dio a conocer que dieron con un semisumergible navegando frente a la isla Gorgona; al inspeccionarlo encontraron paquetes con casi 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. En otras dos embarcaciones tipo Go Fast los guardacostas recuperaron más cocaína y un cargamento de marihuana.

La Fuerza Naval dio con un semisumergible navegando frente a la isla Gorgona; al inspeccionarlo encontraron paquetes con casi 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. En otras dos embarcaciones tipo Go Fast los guardacostas recuperaron más cocaína y un cargamento de marihuana.

Las investigaciones comenzaron después de una alerta de la inteligencia de la Armada Nacional de Colombia. Unidades del grupo de Guardacostas se desplegaron en varios puntos del Pacífico y, de manera coordinada, detectaron y detuvieron las tres embarcaciones.

En el semisumergible viajaban tres tripulantes —un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos—que quedaron a disposición de las autoridades tras ser rescatados.

Empresas en Colombia enfrentan creciente riesgo por infiltración del narcotráfico, según Control Risks

Las autoridades en Colombia siguen trabajando de manera articulada con las autoridades de otros países con el fin de poder evitar el envío de droga desde Colombia a varias zonas del Caribe.

Mas de Nación

El accidente en vía a Buenaventura.

Sale a luz aterrador detalle tras accidente en vía a Buenaventura que dejó a pareja de esposos muertos: “chao, Julio”

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.

Masacre en Río de Oro, Cesar: tres personas fueron asesinadas, entre ellas, una niña

Los reportes la describen como un polvo marfil de textura arenosa (Imagen de referencia).

Redada contra el narcotráfico: 27 toneladas de cocaína fueron decomisadas en una operación de la Armada: esto dijo el presidente Petro

Los beneficiados son delegados en los procesos, conversaciones o acercamientos de paz con el Gobierno.

Defensora del Pueblo celebra cese al fuego del ELN, pero los cuestiona fuertemente: ¿qué dijo?

La Zona Franca Palmaseca está ubicada estratégicamente: Al Sur Occidente Colombiano, en el Valle del Cauca. Contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Foto Jorge Orozco

Zona Franca Palmaseca desmiente afirmación “calumniosa” y peligrosa del presidente Petro: “No se sostiene jurídicamente”

Capturados por la Fiscalía General de la Nación.

La poderosa red que vendía facturas falsas y simularon ventas de $843 mil millones: 6 capturados

Temblor en Colombia el domingo, 21 de diciembre.

Fuerte temblor en Colombia esta mañana de domingo: Lo sintieron en varias ciudades, entre esas Bogotá

El clima en Navidad

El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe junto a video que compartió en redes: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Noticias Destacadas