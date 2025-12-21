Redada contra el narcotráfico: 27 toneladas de cocaína fueron decomisadas en una operación de la Armada: esto dijo el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro Urrego, dio a conocer este domingo, 21 de diciembre, por medio de su cuenta en la red social X, de una operación liderada por la inteligencia de la Armada Nacional que dejó la incautación de 27 toneladas de cocaína.

“En dos días, la inteligencia de la Armada Nacional, logró incautar 27 toneladas de cocaína. En dos rutas, una por el pacífico, con participación de Panamá, Australia, Costa Rica y el Salvador, se logró incautar en varias embarcaciones 9 toneladas de cocaína”, detalló Petro.

El mandatario también anunció una segunda operación en contra de estas estructuras internacionales dedicadas al narcotráfico.

“Y en otra operación cerca a las islas Canaria, con ayuda de las policías de Europa, se incautó 18 toneladas. Creo que hemos logrado una de las mayores incautaciones de la historia en solo dos días, sin un solo muerto. Hay aproximadamente 20 capturados”, finalizó el presidente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Así operaba en Bogotá peligrosa red de narcotráfico que usaba niños de 7 a 14 años como distribuidores: 30 criminales fueron capturados

Incluso, en el mes de noviembre, la Armada Nacional dio a conocer que dieron con un semisumergible navegando frente a la isla Gorgona; al inspeccionarlo encontraron paquetes con casi 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. En otras dos embarcaciones tipo Go Fast los guardacostas recuperaron más cocaína y un cargamento de marihuana.

La Fuerza Naval dio con un semisumergible navegando frente a la isla Gorgona; al inspeccionarlo encontraron paquetes con casi 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. En otras dos embarcaciones tipo Go Fast los guardacostas recuperaron más cocaína y un cargamento de marihuana.

Las investigaciones comenzaron después de una alerta de la inteligencia de la Armada Nacional de Colombia. Unidades del grupo de Guardacostas se desplegaron en varios puntos del Pacífico y, de manera coordinada, detectaron y detuvieron las tres embarcaciones.

En el semisumergible viajaban tres tripulantes —un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos—que quedaron a disposición de las autoridades tras ser rescatados.

Empresas en Colombia enfrentan creciente riesgo por infiltración del narcotráfico, según Control Risks

Las autoridades en Colombia siguen trabajando de manera articulada con las autoridades de otros países con el fin de poder evitar el envío de droga desde Colombia a varias zonas del Caribe.